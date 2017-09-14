Через 4 месяца лифты в Украине должны соответствовать Европейским стандартам

В июне 2017 г. Кабинет Министров Украины принял Постановление про утверждение Технического регламента лифтов и компонентов безопасности для лифтов. Это было сделано для адаптации украинских требований безопасности нормам ЕС, а конкретно регламента – Директиве 2014/33/ЕС. На внедрение нового законодательного акта отведено 6 месяцев, таким образом, с января 2018 производители лифтового оборудования в Украине будут выпускать на рынок продукцию «европейского образца».

Устаревшие стандарты тормозят интеграцию

Эксперты утверждают, что, несмотря на стремление к сближению норм законодательства Украины и ЕС, у нас все еще сохраняется различие в подходах к его применению. Это касается и принятого регламента: «В Европе все построено на основе Директив, которые являются высшим уровнем стандартизации. В них закреплены основы и акцент делается на качественных характеристиках – лифт, в первую очередь, должен быть безопасен для потребителя. В Украине таковым документом является Технический регламент. Но кроме него в лифтовой отрасли есть еще ряд стандартов (ДСТУ), которым производители должны соответствовать, и в которых основной упор сделан на подробном описании параметров продукции», – прокомментировал ситуацию руководитель коммерческого отдела киевского завода по производству лифтов «Евроформат» Алексей Крамаренко. Именно завод «Евроформат» в 2016 году получил сертификат соответствия европейского образца, став первопроходцем среди производителей лифтового оборудования в Украине.

Нововведения для лифтовой отрасли

В новом Техническом регламенте:

подробно описано обязанности производителей, импортёров и дистрибьюторов,

предусмотрено введение нового компонента безопасности – устройства для предотвращения падения кабины или неконтролируемого движения,

запрещено размещать в шахтах лифтов трубопроводы, постороннюю электропроводку или арматуру.

Также приведено детальное описание модулей оценки соответствия: производитель лифтов будет сам выбирать способ сертификации своей продукции. Это положительный момент в направлении удовлетворения потребностей рынка, поскольку сертификат качества сможет получить как производитель-гигант (на всю свою продукцию), так и небольшое предприятие, сфокусированное на выполнении индивидуальных заказов (сертифицируется 1 конкретный продукт, к примеру, лифт для коттеджа со специфической архитектурой).

Интересно, что теперь на лифте будет указываться наименование и контакты монтажной организации, что фактически повышает уровень ответственности монтажников перед пассажирами.

По словам эксперта, наша нормативная база отстает от европейской, лет на десять и требует тщательной доработки. Также нужно время для внедрения европейских требований, ведь подходы к сертификации лифтового оборудования у нас принципиально разные. «Регламент мы приняли, а подзаконную базу (ДСТУ) обновить забыли – оболочку системы адаптировали под европейские стандарты, а ядро оставили старое. В итоге мы понимаем, что сертифицировать продукцию нужно заново, но пока все будет реализовываться по старым стандартам. Фактически это замена старой формы сертификатов на новую», – резюмировал эксперт.

Напомним, что в Украине около 60% лифтов уже отслужили своё и должны быть заменены. Согласно заявлению КГГА, всего в Киеве на обслуживании стоит более 22 тыс. лифтов, из которых на сегодняшний день более 10 тыс. отработали свой эксплуатационный срок.