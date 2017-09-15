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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Киевлян предупредили о новых платежках: как они будут выглядеть
    Опубликовано: 2017-09-15 09:15:23

    Квитанции по квартплате, которые киевляне получат в этом месяце за август, будут отличаться от предыдущих платежек.

    Об этом сообщили в коммунальном концерне «Центр коммунального сервиса».

    Изменения коснуться полей в квитанции, в которых будут указывать боле детальную и понятную информацию по лицевым счетам потребителей.

    Нововведение затронет, в частности, такие поля в квитанции:

    долг/переплата;
    субсидия/льгота;
    обязательная оплата.
    Также появится новая графа в блоке начислений по холодной воде — «Для начислений на следующий месяц». Раньше поле называлось «Текущие на дату оплаты».

    «Многие потребители одинаково заполняли поля «Текущие» и «Текущие на дату оплаты», что приводило к недопониманию с начислениями по воде», — сказал замдиректора Расчетного департамента «Киевводоканала» Юрий Терещенко.

    Дополнительно в верхней части квитанции добавили также информацию об абонентском номере потребителя.

    Кроме того, по каждому блоку есть данные по предоставлению услуги и соответствующие реквизиты юрлица.

    По словам замдиректора структурного подразделения по работе с потребителями коммунального концерна «Центр коммунального сервиса» Виктории Витман, согласно распоряжению КГГА №668 от 6 июня 2017 г. были утверждены новые тарифы и их структура касательно содержания домов и придомовых территорий.

    По новым тарифам начисления начали приходить киевлянам с июля этого года.

    При этом многие жители столицы не согласились с новыми платежками и начали массово обжаловать квитанции.

    В разных случаях потребители могли жаловаться на такие некачественно предоставленные услуги:

    техническое обслуживание лифтов;
    уборку придомовой территории;
    уборку лестничных клеток;
    обслуживание систем диспетчеризации;
    освещение мест общего пользования;
    техническое обслуживание внутридомовых систем;
    текущий ремонт конструктивных элементов, внутридомовых систем поставки горячей и холодной воды;
    полив дворов, клумб и газонов;
    техобслуживание и текущий ремонт систем противопожарной автоматики и дымовыводов;
    обслуживание дымовентиляционных каналов.
    Таким образом, у киевлян получилось добиться пересчета за июль и август, в целом по всем районам города, на общую сумму 4,47 млн. грн.

    Инф. finance.ua

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