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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Юнкер: необходимо создать совместную армию ЕС до 2025 года
    Опубликовано: 2017-09-14 15:30:35

    Президент Еврокомиссии подчеркнул, что уже функционирует Европейский оборонный фонд и постоянное структурированное сотрудничество в области обороны.

    Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил о необходимости создать полноценный Европейский оборонный союз к 2025 году. Об этом он сказал в среду в Страсбурге в Европейском парламенте во время ежегодного выступления, сообщает агентство УНИАН.

    "Я хочу, чтобы мы посвятили дальнейшие усилия вопросу обороны. Уже есть новый Европейский оборонный фонд, как и постоянное структурированное сотрудничество в области обороны. К 2025 году нам нужен полноценный Европейский оборонный союз. Нам это нужно. И НАТО этого хочет", - отметил Юнкер.

    Президент Еврокомиссии также высказался за скорейшее принятие решений в сфере внешней политики для Евросоюза, которые помогли бы сделать Союз сильным игроком в мире.

    "Для того, чтобы иметь больше веса в мире, мы должны иметь возможность быстрее принимать внешнеполитические решения. Вот почему я хочу, чтобы государства-члены рассмотрели, как внешнеполитические решения могут быть переведены от единогласного голосования к квалифицированному большинству. Это уже предусмотрено Договором, если все государства-члены согласятся это сделать", - объяснил Юнкер.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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