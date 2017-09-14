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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • ФРГ хочет внести Турцию в список опасных для госслужащих стран
    Опубликовано: 2017-09-14 15:15:42

    По словам министра внутренних дел ФРГ Томаса де Мезьера, этот перечень еще прорабатывается.

    Правительство Германии может внести Турцию в список стран, посещение которых связано с риском для немецких чиновников. В настоящее время этот перечень прорабатывается, подтвердил соответствующие сообщения СМИ министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер, передает Deutsche Welle. Речь идет о "рутинном процессе" и о "защите сотрудников немецких ведомств", пояснил министр.

    По информации газеты Süddeutsche Zeitung (SZ), а также телеканалов NDR и WDR, МВД Германии изучает возможность внесения Турции в список стран, представляющих "особую угрозу для безопасности" носителей государственной тайны, например сотрудников спецслужб. Сейчас в нем числятся около 30 стран, включая Россию, Китай, Пакистан и Северную Корею, сообщили СМИ.

    Согласно их данным, возможное внесение Турции в эту категорию будет иметь существенные последствия для тысяч чиновников - к примеру, им могут запретить ездить туда в отпуск. Кроме того, вступление в брак или гражданский брак с гражданином Турции могло бы в этом случае в рамках проверки классифицироваться как фактор риска, указывают SZ, NDR и WDR.

    Двумя днями ранее, после задержания двух граждан ФРГ в Турции, МИД Германии предупредил немцев об опасности поездок в эту страну. "Это может произойти с любым, кто примет решение отправиться в Турцию. Это стало печальной реальностью, с которой мы столкнулись", - отметил официальный представитель ведомства Мартин Шефер.

    В то же время МИД Германии по-прежнему не предлагает немцам полностью отказаться от поездок в Турцию. "Мы не позволим себе принести в жертву политическим целям рекомендации о туристических поездках", - подчеркнул Шефер.

    31 августа турецкая полиция задержала в аэропорту Антальи супружескую пару граждан Германии турецкого происхождения. После допроса женщину отпустили на свободу, ее муж остается в камере предварительного заключения. Расследование в отношении обоих супругов продолжается, дело передано в прокуратуру. По данным турецкого государственного агентства Anadolu, их подозревают в связях с движением радикального проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в терроризме и организации попытки путча в июле 2016 года.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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