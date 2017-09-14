  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В Конгрессе США говорят, что проект «стена Трампа» под вопросом
    Опубликовано: 2017-09-14 13:45:46

    Лидеры демократов-конгрессменов заявили, что работают с президентом США по теме иммиграционных законов; в Белом доме их слова о "стене" не подтвердили.
     
    Американский президент Дональд Трамп и лидеры демократов в Конгрессе США договорились совместно работать над законодательством о защите "Мечтателей" - нелегалов, которые были детьми во время незаконного проникновения в Соединенные Штаты. Также на встрече речь шла о "стене" между США и Мексикой, пишет со ссылкой на заявление законодателей агентство Reuters.

    Тем не менее, вокруг актуальной темы разгорелся спор - что же конкретно было согласовано конгрессменами и президентом.

    После обеда с Трампом в Белом доме лидер Демократической партии в Сенате Чак Шумер и президент Демократической партии в Палате представителей Нэнси Пелоси заявили, что "продуктивная встреча" была посвящена программе DACA (аббревиатура от Deferred Action for Childhood Arrivals - "отложенные действия для прибывших в США детей", - ред.), созданной прошлым президентом Бараком Обамой, и вопросу стены на границе США и Мексики.

    "Мы договорились быстро закрепить защиту DACA, а также разработать пакет погранбезопасности, исключая "стену", что приемлемо для обеих сторон", - говорится в заявлении демократов.

    Reuters пишет,что весь 2017 года демократы настаивали на том, что заблокируют любые законы, которые содержат финансирование для строительства "стены Трампа". Такое предвыборное обещание президента не поддерживают также и многие республиканцы в Конгрессе, отмечает агентство.

    В то время как официальные лица Белого дома предложили, чтобы законодательство о DACA могло продвигаться вперед без финансирования "стены", пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс оспорила заявление о достижении договоренности о том, чтобы оставить ее вне любого законодательства о "Мечтателях".

    "Обсуждались DACA и пограничная безопасность, об исключении "стены" совершенно точно не было соглашения", - сказала.

    Будучи еще кандидатом в президенты, Трамп часто прибегал к антииммиграционной риторике: обещал построить стену на границе с Мексикой, отказаться от лотереи Green Card и пересмотреть иммиграционную политику в отношении мусульманских стран.

    В январе президент США запретил указом прибытие в США на 90 дней граждан семи мусульманских стран - Сирии, Ирака, Йемена, Ирана, Судана, Ливии, Сомали. Суд частично заблокировал это распоряжение Трампа.

    В марте президент США подписал указ, который ужесточает процедуру предоставления статуса беженца.

    ЛIГАБiзнесIнформ

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.