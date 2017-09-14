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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Рекордное число турок попросили убежища в Германии - СМИ
    Опубликовано: 2017-09-14 13:15:05

    Всего за 2017 год около 4,7 тысяч граждан Турции подали прошения о предоставлении убежища в Германии.

    Число турок, которые просят убежище в Германии, продолжает расти. В августе было подано 877 таких заявок, что больше, чем в каком-либо другом месяце с момента подавления попытки переворота в Турции в 2016 году. Об этом соообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные Федерального ведомства по делам миграции и беженцев Германии.

    Всего за 2017 год около 4,7 тысяч граждан Турции подали прошения о предоставлении убежища в Германии. В этом году ведомство рассмотрело 8,5 тысяч таких заявлений и около 5 тысяч человек получили отказы.

    Только 670 человек признали имеющими право на получение убежища, 1140 получили статус беженцев и еще 112 была оказана дополнительная помощь.

    В конце августа сообщалось, что за последние месяцы с ходатайствами о предоставлении убежища в Германии обратились высокопоставленные представители турецкой полиции и спецслужб, среди них - один из руководителей турецкой разведслужбы MIT.

    4 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что намерена положить конец переговорам о вступлении Турции в Евросоюз

    ЛIГАБiзнесIнформ

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