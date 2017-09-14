Европарламент призвал ввести санкции против фигурантов «списка Магнитского»

Депутаты Европарламента выступили за то, чтобы запретить въезд в ЕС людям из "списка Магнитского" и заморозить их финансовые активы в Европе.

Европарламент в среду, 13 сентября, принял резолюцию о борьбе с коррупцией. В ней он, в частности, призвал Совет ЕС ввести персональные санкции против 32 фигурантов "списка Магнитского". За документ проголосовали 578 депутатов, против — 19, еще 68 — воздержались. Депутаты предлагают запретить фигурантам списка въезд в страны Евросоюза и заморозить их европейские активы.

"Список Магнитского", названный в память о скончавшемся в московском СИЗО аудиторе, был принят Конгрессом США в конце 2012 года, позднее он был расширен. Документ предусматривает визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных, по мнению американских парламентариев, к нарушениям прав человека.

Европарламент одобрил список из 32 фигурантов еще в 2014 году и с тех пор неоднократно призывал ЕС ввести санкции против них.

В той же резолюции Европарламента по коррупции содержится призыв расследовать недавние данные о возможном подкупе властями Азербайджана европейских политиков. Власти Азербайджана в 2012 — 2014 годах использовали фиктивные компании в Великобритании, в частности, для выплат взяток европейским политикам и отмывания денег, говорилось в расследовании под названием "Азербайджанский ландромат", которое было опубликовано в начале сентября.

Депутаты также выступили за то, чтобы усилить меры по борьбе с коррупцией в ЕС, более активно сотрудничать по этому вопросу на международном уровне и тщательно отслеживать спонсируемые Евросоюзом проекты.

Инф. delo.ua