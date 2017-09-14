Традиционные методы контрацепции Опубликовано: Прерванный половой акт как средство контрацепции не оправдывает себя, поскольку отдельные сперматозоиды начинают выделяться с первых мгновений сексуального контакта. Кроме того, прерванный половой акт отрицательно влияет на психику мужчины, требуя от него большой выдержки и опыта. Иными словами, только достаточно взрослый (не моложе 25—30 лет) мужчина в состоянии полностью контролировать свое семяизвержение, однако этот возраст уже является потенциально опасным для возникновения простатитов и импотенции. Поэтому семейный врач может рекомендовать супругам этот вид контрацепции только в крайне редких случаях как временную меру и должен поставить их в известность о его ненадежности.







Спринцевания как самостоятельный метод контрацепции полностью изжили себя в связи с абсолютной ненадежностью. Их используют только как вспомогательный метод при применении барьерного и химического способов. Для этой цели используются слабые водные растворы молочной, лимонной, уксусной кислот или бледно-розовый раствор перманганата калия.







Растительные средства контрацепции. В народной медицине известно более 200 растений, обладающих контрацептивным эффектом. Он обусловлен чаще всего содержанием в растении стероидных сапонинов. Широко используется настой проломника (за 2 дня до начала или сразу после менструации), действующий в течение месяца. В южных странах женщины используют сок незрелых ананасов или молоко незрелых кокосовых орехов. В Китае известен мужской способ контрацепции с помощью госсиполы — экстракта хлопкового масла, подавляющего сперматогенез, но в 1/4 случаев эффект необратим. Растительные контрацептивы обладают высоким потенциалом, но официальных препаратов в настоящее время не существует. health.sumy.ua

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