Клинические формы и основные клинические проявления воспалительных заболеваний

Воспалительные процессы составляют 60—65 % гинекологических заболеваний. Различают воспалительные процессы неспецифической и специфической этиологии.

К 1-й группе относят воспалительные процессы, вызванные стафилококками, кишечной палочкой, стрептококками, синегнойной палочкой, ко 2-й — обусловленные трихомонадами, гонококками, кандидами, вирусами, микоплазмами, хламидиями, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net





По локализации воспалительные процессы неспецифической этиологии могут быть в нижних отделах и в верхних отделах половых органов.

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