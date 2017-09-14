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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Клинические формы и основные клинические проявления воспалительных заболеваний
    Опубликовано: 2017-09-14 11:44:28

    Воспалительные процессы составляют 60—65 % гинекологических заболеваний. Различают воспалительные процессы неспецифической и специфической этиологии.

    К 1-й группе относят воспалительные процессы, вызванные стафилококками, кишечной палочкой, стрептококками, синегнойной палочкой, ко 2-й — обусловленные трихомонадами, гонококками, кандидами, вирусами, микоплазмами, хламидиями, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net


    По локализации воспалительные процессы неспецифической этиологии могут быть в нижних отделах и в верхних отделах половых органов.

    health.sumy.ua

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