Гигиенические прокладки

Сначала гигиенические прокладки промышленного производства имели очень простое строение: мягкий тканевый или бумажный чехол, наполненный волокнами целлюлозы. Внутри чехла с одной стороны приклеивался слой целлофана, предотвращающий протекание, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Поскольку такие прокладки постоянно смещались во время активного движения, производители придумали наносить на одну из внешних поверхностей слой клеящего вещества, который прикреплял прокладку к нижнему белью. Впрочем, несмотря на все нововведения, прокладки довольно долгое время оставались не самым удобным средством менструальной гигиены – они были слишком объемными, а это не обеспечивало женщинам комфорта в «критический» период. Кроме того, прокладки были настолько толстыми, что дамам приходилось отказываться от облегающей одежды.







Впоследствии многие производители стали консультироваться у профессиональных гинекологов и физиологов, которые разрабатывали новые модели прокладок с учетом строения женского тела и даже тенденций моды. В результате появились современные прокладки: тонкие, удобные, надежно фиксируемые на трусиках и надежно защищающие белье от «конфузов». Для того чтобы уменьшить толщину изделий, специалисты решили использовать в качестве наполнителя особые материалы, обладающие повышенной впитываемостью и занимающие при этом гораздо меньший объем. Верхний слой прокладок снабжен порами, которые пропускают влагу внутрь и не позволяют ей выходить обратно, в результате чего поверхность всегда остается сухой. Для дополнительной фиксации многие прокладки снабжены так называемыми «крылышками».







В последние несколько лет широкое распространение получили прокладки с усовершенствованным внутренним слоем, преимуществом которого является то, что он не нарушает дыхательные функции кожного покрова. Этот слой, удерживая основную жидкость внутри себя, тем не менее, не мешает влаге испаряться, а это обеспечивает коже нормальную влажность, исключает появление опрелостей и кожного раздражения.



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