Отсутствие солнечного света приводит к сокращению когнитивных функций мозга

В последние теплые дни стоит чаще гулять в солнечную погоду — ученые установили, что отсутствие солнечного света приводит к сокращению когнитивных функций мозга.

Исследователи Университета Алабамы использовали погодные данные спутников НАСА для измерения воздействия солнечных лучей на территории разных стран, а затем проанализировали состояние здоровья более 14 тыс. человек. Оказалось, что нехватка солнечного света напрямую ассоциировалась с вероятностью познавательных нарушений и развитием депрессии. Это соотношение оставалось значимым даже после корректировки результатов с учетом сезонов. Специалисты заключили, что погода не только обладает сильным влиянием на наше настроение, но и всерьез затрагивает работу мозга.

Американские психотерапевты полагают, что физиологические механизмы, которые способствуют сезонной депрессии и эмоциональным расстройствам, также могут быть вовлечены в наблюдаемый эффект. Когнитивные функции оценивались путем измерения навыков краткосрочной памяти и временной ориентации. Как и регулирующие гормоны серотонин и мелатонин, ультрафиолет тоже влияет на кровообращение головного мозга и таким образом напрямую сказывается на его работе, объясняют неврологи.

По их словам, прояснение роли окружающей среды и влияния погодных условий на мозговые функции может привести не только к более глубокому пониманию психо-неврологических болезней, но и позволит разработать терапии для улучшения повседневной умственной работы.

sportzal.com