Гимнастика от морщин. При каждом поцелуе задействуется 29 лицевых мышц. Отличное средство для профилактики морщин.
Минеральные соли. Во время страстного поцелуя происходит обмен жидкостями: это хорошо, это отлично, потому что они полезны, они могут создавать антитела, противодействующие различным болезням (возможно).
Глаза открыты или закрыты? 66% закрывают глаза, когда целуются: так более романтично (говорят). Другие хотят увидеть, какой эффект они производят (неуверенные в себе).
Сколько бывает поцелуев? Американки подсчитали: американская женщина целуется 80 раз, прежде чем выйти замуж (счастливица).
Калории. При быстром поцелуе сжигается 2-3 калории.
Чувствительность. Губы чувствительны, очень чувствительны: в 200 раз чувствительнее, чем пальцы на руках.
Увеличение продолжительности жизни. Мужчины, возьмите реванш над несентиментальными: если вы целуете жену перед уходом на работу, вы выигрываете пять лет по сравнению с теми, кто этого не делает. Человек предупрежден…
Давление. При поцелую длительностью полторы минуты давление поднимается, увеличивается количество гормонов в крови — и жизнь сокращается на минуту. Но если это того стоит…
Французский поцелуй. Супруги во Франции называют его «союзом душ», используя губы и язык.
Эскимосы. Это неправда, что они трутся носами, и все. Они целуются, они обнюхиваются, дуют друг на друга и только лишь потом трутся носами.
Японцы. На людях — никогда, и подростки обмениваются прикосновением губ, которое длится секунду.
Наркотики. Тела тех, кто целуются, производят вещества в 200 раз более сильные, чем морфин, и обладают наркотическими свойствами.
Женщины. Поцелуй снимает стресс. Хм! Зависит от того, кто их целует…
За всю жизнь. Время, проведенное за поцелуями — приблизительно 20160 секунд в течение всей жизни: две недели.
За минуту. Поцелуй, длящийся 60 секунд, сжигает 26 калорий.
Первый раз. Во всем мире — исследователи в этом уверены — первый раз целуются в 14 лет. Приблизительно.