16 моментов, которые надо знать о поцелуе

Homo sapiens — единственные из живых существ, которые обмениваются поцелуями«. Так утверждает Wikipedia — «библия» интернета. Но всезнающая внтурисетевая энциклопедия не рассказывает о том, что происходит, когда»губы целующегося человека тихонько вдыхают воздух, создавая типичный звук «чмок». Не рассказывает и о том, что происходит, когда поцелуй происходит с «чмоком» или без оного, или чем характеризуется страстный поцелуй влюбленных. Список моментов, имеющих место во время поцелуя, насчитывает 16 пунктов. Об этом говорится в серьезном исследовании, результаты которого были недавно опубликованы. Во время поцелуя любимого (любимой) может произойти все что угодно, от движения мышц лица до опасного повышения давления. Вот список.

Гимнастика от морщин. При каждом поцелуе задействуется 29 лицевых мышц. Отличное средство для профилактики морщин.

Минеральные соли. Во время страстного поцелуя происходит обмен жидкостями: это хорошо, это отлично, потому что они полезны, они могут создавать антитела, противодействующие различным болезням (возможно).

Глаза открыты или закрыты? 66% закрывают глаза, когда целуются: так более романтично (говорят). Другие хотят увидеть, какой эффект они производят (неуверенные в себе).

Сколько бывает поцелуев? Американки подсчитали: американская женщина целуется 80 раз, прежде чем выйти замуж (счастливица).

Калории. При быстром поцелуе сжигается 2-3 калории.

Чувствительность. Губы чувствительны, очень чувствительны: в 200 раз чувствительнее, чем пальцы на руках.

Увеличение продолжительности жизни. Мужчины, возьмите реванш над несентиментальными: если вы целуете жену перед уходом на работу, вы выигрываете пять лет по сравнению с теми, кто этого не делает. Человек предупрежден…

Давление. При поцелую длительностью полторы минуты давление поднимается, увеличивается количество гормонов в крови — и жизнь сокращается на минуту. Но если это того стоит…

Французский поцелуй. Супруги во Франции называют его «союзом душ», используя губы и язык.

Эскимосы. Это неправда, что они трутся носами, и все. Они целуются, они обнюхиваются, дуют друг на друга и только лишь потом трутся носами.

Японцы. На людях — никогда, и подростки обмениваются прикосновением губ, которое длится секунду.

Наркотики. Тела тех, кто целуются, производят вещества в 200 раз более сильные, чем морфин, и обладают наркотическими свойствами.

Женщины. Поцелуй снимает стресс. Хм! Зависит от того, кто их целует…

За всю жизнь. Время, проведенное за поцелуями — приблизительно 20160 секунд в течение всей жизни: две недели.

За минуту. Поцелуй, длящийся 60 секунд, сжигает 26 калорий.

Первый раз. Во всем мире — исследователи в этом уверены — первый раз целуются в 14 лет. Приблизительно.

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