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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • От недостатка сна зрение может не только ухудшится, но и пропасть
    Опубликовано: 2017-09-14 12:24:41
    Известно, что проблемы со сном приводят к нарушению работы сердечно-сосудистой системы и могут стать причиной возникновения депрессии. Последнее же исследование показало, что недостаток сна может привести и к проблемам со зрением.

    Офтальмологи из университета Майо в США обнаружили, что нарушение сна является причиной возникновения серьезных заболеваний зрения.

    Прежде всего, из-за недосыпания ощущается дискомфорт в глазах и теряется четкость изображения. Если эти симптомы приобретают хронический характер, то могут развиться такие серьезные заболевания, как глаукома.

    Недостаток сна может привести и к ишемической оптической невропатии. При этом поражается глазной нерв и происходит внезапная потеря зрения, часто на один глаз. Также возникает отек зрительного нерва, вследствие чего зрение резко ухудшается.

    sportzal.com

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