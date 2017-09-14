От недостатка сна зрение может не только ухудшится, но и пропасть

Известно, что проблемы со сном приводят к нарушению работы сердечно-сосудистой системы и могут стать причиной возникновения депрессии. Последнее же исследование показало, что недостаток сна может привести и к проблемам со зрением.

Офтальмологи из университета Майо в США обнаружили, что нарушение сна является причиной возникновения серьезных заболеваний зрения.

Прежде всего, из-за недосыпания ощущается дискомфорт в глазах и теряется четкость изображения. Если эти симптомы приобретают хронический характер, то могут развиться такие серьезные заболевания, как глаукома.

Недостаток сна может привести и к ишемической оптической невропатии. При этом поражается глазной нерв и происходит внезапная потеря зрения, часто на один глаз. Также возникает отек зрительного нерва, вследствие чего зрение резко ухудшается.

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