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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Чем полезен миндаль для здоровья
    Опубликовано: 2017-09-14 06:34:09
    По данным лабораторных экспериментов, миндаль может улучшать работу иммунной системы и снижать уровень воспаления.

    Доклад на эту тему сделали на ежегодном заседании Американского Общества Микробиологов ученые из Института Пищевых Исследований (Норфолк, Великобритания).

    Ученые сообщили, что вещества, содержащиеся в миндале, «могут найти применение в лечении инфекционных и хронических заболеваний, а вещества их кожуры миндаля обладают иммуномодулирующим и противовирусным действием».

    Специалисты оценивали влияние компонентов кожуры миндаля на иммунные реакции в культурах клеток, зараженных и незараженных вирусом генитального герпеса ВГЧ-2.

    Экстракт кожуры миндаля, добавленный к культуре клеток, подавлял репликацию вируса, тогда как другие экстракты не оказывали на нее значительного влияния.

    sportzal.com

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