Чем полезен миндаль для здоровья

По данным лабораторных экспериментов, миндаль может улучшать работу иммунной системы и снижать уровень воспаления.

Доклад на эту тему сделали на ежегодном заседании Американского Общества Микробиологов ученые из Института Пищевых Исследований (Норфолк, Великобритания).

Ученые сообщили, что вещества, содержащиеся в миндале, «могут найти применение в лечении инфекционных и хронических заболеваний, а вещества их кожуры миндаля обладают иммуномодулирующим и противовирусным действием».

Специалисты оценивали влияние компонентов кожуры миндаля на иммунные реакции в культурах клеток, зараженных и незараженных вирусом генитального герпеса ВГЧ-2.

Экстракт кожуры миндаля, добавленный к культуре клеток, подавлял репликацию вируса, тогда как другие экстракты не оказывали на нее значительного влияния.

sportzal.com