Доброта зависит от строения мозга

Та же часть мозга, которая заставляет нас желать пищи и секса, определяет уровень доброты и чувствительности человека, утверждают ученые. «Нам было очень любопытно обнаружить эту зависимость между чертами характера и определенными областями мозга», — сказал автор исследования Грэхэм Мюррей (Graham Murray) из университета Кембриджа.

Ученые обнаружили, что повышенная концентрация мозговой ткани в определенных отделах головного мозга человека заставляет некоторых людей проявлять теплые и дружеские чувства в большей мере, чем другие люди, сообщили ученые в журнале European Journal of Neuroscience. «Это области, о которых нам известно, что они отвечают за желание насыщения и секса», — рассказали исследователи из Кембриджского университета, Англия.

Ученые, которые сотрудничали с командой из Финляндии, разработали специальные анкеты, чтобы изучить зависимость между характером человека и структурой его мозга. В исследовании принял участие 41 мужчина. Волонтеров спрашивали об их социальных навыках, эмоциях и способности радовать других людей. Затем исследователи сканировали их мозг, чтобы проанализировать концентрацию серого вещества — ткани, богатой нейронами. Оказалось, что у «белых и пушистых» людей концентрация мозговой ткани в области глазнично-лобной коры, которая находится сразу над глазами, была повышена, равно как и в области полосатого тела мозга.

В предыдущих исследованиях было показано, что обе области отвечают за то, как мозг обрабатывает информацию об удовольствиях, например, когда мы едим сладости или занимаемся любовью, рассказали ученые. «Социальные навыки и эмоциональная теплота — очень сложные черты нашего характера. Это исследование помогает понять на биологическом уровне, почему люди отличаются тем, как они выражают свои чувства», — сказал доктор Грэхэм Мюррей, руководитель исследования. Культурные различия также играют в этом немаловажную роль, отметил он, и привел в пример американцев, которые обычно набирают больше баллов за эмоциональность и теплоту, чем скандинавы. Исследователи считают, что их открытия смогут помочь объяснить эволюцию головного мозга человека и раскрыть причины некоторых психиатрических проблем, связанных с нарушением социальных функций, например, аутизма или шизофрении.

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