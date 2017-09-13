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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Как следить за здоровьем в возрасте от 30 до 40 лет
    Опубликовано: 2017-09-13 18:44:57
    В силу определенных причин, нашему человеку свойственен такой подход в отношении своего здоровья: «не болит и хорошо, значит, и к врачу идти не нужно» или так — «поболит и перестанет».

    По-моему мнению, система городских поликлиник крайне несовершенна в силу большой загруженности и невозможности в одном месте сделать все нужные анализы, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

     Поэтому каждая женщина должна сама наблюдать за состоянием своего здоровья и сдавать определенные анализы, которые можно быстро сделать за отдельную плату, как в государственных, так и в частных медицинских центрах. О том, какое обследование нужно пройти женщине в данном возрасте, мы поговорим в нашей статье.

    1. Полное гинекологическое обследование

    Это обследование должно включать в себя осмотр молочных желез, проверку у гинеколога вручную (так как это — лучший способ определить состояние здоровья яичников) и с введением зеркала. Кроме того, следует сдать мазок на микрофлору влагалища, сделать ПЦР — исследование на папилломовирус и различные урогенитальные инфекции. Частота сдачи ПЦР на урогенитальные инфекции зависит от вашей сексуальной активности. Урогенитальные инфекции влияют на наше репродуктивное здоровье, а наличие генитальных папиллом в организме повышает риск возникновения рака.

    Перед обследованием рекомендуется 1-2 дня не вступать в половые контакты и не применять вагинальные препараты.

    Кроме того, рекомендуется ежемесячно проводить самостоятельный осмотр молочных желез в домашних условиях. Лучше всего производить осмотр через неделю после последнего дня месячных.

    2. Обследование сердечно-сосудистой системы

    Обследование включает измерение давления и прохождение теста на холестерин, триглицириды и липиды.

    Как часто нужно проводить данное обследование? Если у вас низкое или нормальное давление, то контроль нужен не чаще одного раза в два года. Анализы рекомендуется проводить раз в 5 лет. И только после 45 рекомендуется проходить данные обследования ежегодно.

    Для анализа на липиды необходимо не есть в течение 9-12 часов, т.е. делать анализ нужно утром и натощак.

    sportzal.com

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