Как следить за здоровьем в возрасте от 30 до 40 лет

В силу определенных причин, нашему человеку свойственен такой подход в отношении своего здоровья: «не болит и хорошо, значит, и к врачу идти не нужно» или так — «поболит и перестанет».

По-моему мнению, система городских поликлиник крайне несовершенна в силу большой загруженности и невозможности в одном месте сделать все нужные анализы, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Поэтому каждая женщина должна сама наблюдать за состоянием своего здоровья и сдавать определенные анализы, которые можно быстро сделать за отдельную плату, как в государственных, так и в частных медицинских центрах. О том, какое обследование нужно пройти женщине в данном возрасте, мы поговорим в нашей статье.

1. Полное гинекологическое обследование

Это обследование должно включать в себя осмотр молочных желез, проверку у гинеколога вручную (так как это — лучший способ определить состояние здоровья яичников) и с введением зеркала. Кроме того, следует сдать мазок на микрофлору влагалища, сделать ПЦР — исследование на папилломовирус и различные урогенитальные инфекции. Частота сдачи ПЦР на урогенитальные инфекции зависит от вашей сексуальной активности. Урогенитальные инфекции влияют на наше репродуктивное здоровье, а наличие генитальных папиллом в организме повышает риск возникновения рака.

Перед обследованием рекомендуется 1-2 дня не вступать в половые контакты и не применять вагинальные препараты.

Кроме того, рекомендуется ежемесячно проводить самостоятельный осмотр молочных желез в домашних условиях. Лучше всего производить осмотр через неделю после последнего дня месячных.

2. Обследование сердечно-сосудистой системы

Обследование включает измерение давления и прохождение теста на холестерин, триглицириды и липиды.

Как часто нужно проводить данное обследование? Если у вас низкое или нормальное давление, то контроль нужен не чаще одного раза в два года. Анализы рекомендуется проводить раз в 5 лет. И только после 45 рекомендуется проходить данные обследования ежегодно.

Для анализа на липиды необходимо не есть в течение 9-12 часов, т.е. делать анализ нужно утром и натощак.

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