Старческое слабоумие может начинаться с похудения

Потеря веса в пожилом возрасте может быть ранним признаком развития старческой деменции. К такому выводу пришли сотрудники Университета Южной Флориды (США), сообщает ВВС. Проведенное ими исследование подтвердило, что риск возникновения деменции особенно высок, если человек имел лишний вес или страдал ожирением, но начал резко худеть в преклонном возрасте. Исследование длилось восемь лет, в нем приняли участие 1 836 американцев японского происхождения.

Как показали результаты работы, испытуемые, имевшие низкий индекс массы тела на момент начала исследования, на 79% чаще полных участников впоследствии приобретали слабоумие. А у тех, кто быстрее прочих худел во время наблюдения, деменция развивалась в три раза чаще, чем у терявших вес медленно.

По мнению авторов исследования, эти данные свидетельствуют о том, что снижение веса у пожилых людей может быть первым физическим изменением, возникшим под действием деменции, прежде чем болезнь затронет память. Однако не стоит думать, что лишний вес и ожирение могут защитить от слабоумия: ранее специалистами было доказано, что избыток жира на талии в среднем возрасте увеличивает риск развития деменции в старости.

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