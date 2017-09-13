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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Пить или не пить из пластиковых бутылок
    Опубликовано: 2017-09-13 16:04:44
    Потребление напитков из пластиковых бутылок более чем на две трети повышает содержание в организме химиката, влияющего на половые гормоны, пишет Daily Mail.

    Бисфенол А, который сам по себе напоминает женский гормон эстроген, применяется в производстве упаковок и баночек для продуктов и напитков, а также детских бутылочек.

    Исследование ученых Гарвардской школы общественного здравоохранения (HSPH) показало, что содержание бисфенола А в моче испытуемых, в течение недели пивших все напитки из пластиковых бутылок, увеличилось на 69%.

    Нагревание пластиковых бутылочек, что делают родители, когда хотят согреть молоко для своих детей, приводит к проникновению химиката в жидкое содержимое в опасных количествах.

    «Это вызывает беспокойство, так как дети могут оказаться особенно восприимчивыми к бисфенолу А, который способен привести к нарушению работы гормональных желез», — отмечает доцент кафедры эпидемиологии HSPH и Гарвардской медицинской школы Карин  Х. Мичелс.

    Предыдущие исследования показали, что высокий уровень потребления бисфенола А ведет к врожденным дефектам, к проблемам роста и к повышению риска заболеваний сердца и диабета, пишет автор статьи Дженни Хоуп.

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