Пить или не пить из пластиковых бутылок

Потребление напитков из пластиковых бутылок более чем на две трети повышает содержание в организме химиката, влияющего на половые гормоны, пишет Daily Mail.

Бисфенол А, который сам по себе напоминает женский гормон эстроген, применяется в производстве упаковок и баночек для продуктов и напитков, а также детских бутылочек.

Исследование ученых Гарвардской школы общественного здравоохранения (HSPH) показало, что содержание бисфенола А в моче испытуемых, в течение недели пивших все напитки из пластиковых бутылок, увеличилось на 69%.

Нагревание пластиковых бутылочек, что делают родители, когда хотят согреть молоко для своих детей, приводит к проникновению химиката в жидкое содержимое в опасных количествах.

«Это вызывает беспокойство, так как дети могут оказаться особенно восприимчивыми к бисфенолу А, который способен привести к нарушению работы гормональных желез», — отмечает доцент кафедры эпидемиологии HSPH и Гарвардской медицинской школы Карин Х. Мичелс.

Предыдущие исследования показали, что высокий уровень потребления бисфенола А ведет к врожденным дефектам, к проблемам роста и к повышению риска заболеваний сердца и диабета, пишет автор статьи Дженни Хоуп.