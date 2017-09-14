Uber поднял тарифы в Киеве

Сервис вызова такси Uber поднял тарифы на ряд сервисов для киевлян. Об этом компания Uber сообщила на своем сайте.

С 12 сентября сервис вызова такси Uber поднял стоимость поездки в Киеве на сервис uberX и сервис поездок на автомобилях премиум-класса UberBlack.

Так, тарифы на поездки по uberX в Киеве увеличены до 0,66 грн вместо 0,45 грн за минуту поездки

Стоимость других составляющих uberX остается без изменений: подача – 20 грн, цена за 1 км – 5 грн, минимальная стоимость поездки – 25 грн.

Также увеличена стоимость поездки с сервисом UberBlack. Минимальная стоимость поездки повышена со 130 грн до 200 грн.

Кроме того, повышенный коэффициент времени в пути с 1 грн до 4,5 грн за минуту. При этом стоимость подачи авто и цена за 1 км остаются без изменений – 85 грн и 10 грн/км соответственно.

Инф. finance.ua