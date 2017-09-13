Как расставить все по местам?

Вы когда-нибудь задумывались над тем, как необходимы в помещениях полки? Представьте себе квартиру, где некуда поставить книги, часы, вазу или, хотя бы, фоторамку. Что уж говорить про офис, где большое количество папок с документами сложно куда-то приткнуть. Поставить шкаф можно, но во многих случаях он как минимум не впишется в интерьер, да и не всегда будет практичен. Повесить на стену обычные полки можно, но если вы захотите их куда-то потом переместить? Есть альтернатива, которая будет выигрышна в любой ситуации – стеллаж.

Идеальное сочетание стиля и практичности

Создавая интерьер в своей квартире, мы задумываемся не только о красоте. Ведь там должно быть уютно, просторно и функционально, тем более, если это не трехэтажный дом. Для того, чтобы не перегружать пространство, не обязательно отказываться от каких-либо предметов мебели. Вместо громоздких диванов и тучных шкафов массового производства отдайте предпочтение современной дизайнерской мебели в стиле лофт. А намертво прибитые к стене полки замените на стеллаж. Стеллажи обладают массой преимуществ:

• мобильность, что даст вам возможность легко менять его местоположение при желании;

• современный дизайн, который идеально впишется в интерьер;

• простота в уходе, благодаря использованию качественных материалов;

• практичность, которая обеспечивается открытым доступом к предметам;

• надежность и долговечность, обусловленная изготовлением из качественных и прочных материалов.

Всеми этими характеристиками обладает авторская мебель от мастерской Cube44. Стильный стеллаж купить вот тут сможет каждый, кто предпочитает практичность и стиль. Сложно переоценить многофункциональность данного предмета интерьера. Вы можете использовать его для своей коллекции сувенирных статуэток, коллекции книг или даже семейных фотографий. В шоуруме вы выгодно можете экспонировать свои товары. Если захотите использовать его в своем кабинете, то сможете с легкостью переместить его.

Важным в производстве стеллажа, как и любой другой мебели, является качество используемого материала и его правильная обработка. Чтобы избежать коррозии, появления ржавчины и сколов, металлический каркас стеллажа покрывается специальной краской. Для полок используются натуральные деревянные материалы и металл. Впрочем, дерево всегда выигрышно смотрится в любом интерьере. А отсутствие лишнего декора и элементов полностью соответствуют стилю лофт, который подразумевает минимализм и лаконичность.

Лучшие дизайнерские решения от мебельной мастерской Cube44

Сегодня все чаще люди стремятся отойти от шаблонных предметов мебели, которые занимают много пространства и не имеют ничего общего с понятием «функциональность». Но очень сложно найти именно ту мебель, которая будет не только практична, но и соответствовать последним веяниям моды. Поэтому Cube44 совместно с лучшими украинскими дизайнерами решили совместить это в своей продукции. У нас вы найдете современные и стильные стеллажи, стеллажные консоли, диваны, тумбы и многое другое. Все они изготовлены из высококачественных материалов, что гарантирует их прочность и долговечность.

Мебель производится коллекциями, поэтому вы легко, без помощи дизайнеров, сможете обустроить свой интерьер, и создать в нем особенную атмосферу. Если вы желаете ознакомиться с нашей продукцией лично, то можете всегда посетить шоурумы. Заказав стеллаж от Cube44, вы получаете индивидуальный подход, качественный товар и бесплатную доставку по Киеву.

