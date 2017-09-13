Факторы риска доброкачественного заболевания молочных желез Опубликовано: Первостепенное значение имеет наследственный фактор, в первую очередь — это наличие доброкачественных и злокачественных заболеваний у родственниц по материнской линии, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



У большинства пациенток с различными формами мастопатии выявлена патология щитовидной железы. Гипофункция щитовидной железы повышает риск возникновения мастопатии в 3,8 раза.



Немаловажной причиной, способствующей возникновению мастопатии, являются различные заболевания печени, желчевыводящих протоков и желчного пузыря. Печень играет очень важную роль в разрушении избытка вырабатываемых эстрогенов. При ее заболеваниях эта способность снижается и даже утрачивается, в результате чего содержание гормонов увеличивается.







Из внутренних факторов риска определенную роль может играть ожирение, особенно сочетающееся с диабетом и артериальной гипертензией. Известно, что при наличии всей триады риск мастопатии, а также РМЖ повышается втрое.



Еще одним фактором риска развития дисгормональных изменений в молочных железах является йодная недостаточность, способствующая нарушениям в системе гипоталамус-молочная железа.



Большему риску заболеть женщина подвергается при стрессе, неврозе, депрессии. Длительный психический стресс является одним из ведущих причинных факторов возникновения мастопатии.







Одним из частых неблагоприятных факторов является воспаление придатков матки, так как в результате воспаления дезорганизуется выработка половых гормонов.



Нарушения гормонального равновесия в женском организме вызываются также нерегулярной половой жизнью. Женское одиночество, отсутствие стойких семейных отношений — все это способствует развитию патологических процессов в груди.



Косвенные факторы риска — пристрастие к алкоголю и курению.



Может увеличить риск развития заболеваний молочных желез воздействие ионизирующей радиации.







И наконец, серьезными последствиями грозят травмы молочной железы. Опасны даже микротравмы, когда в автобусе «прижали», «сдавили», случайно ударили в грудь локтем или сумкой.



Искусственное прерывание беременности значительно повышает риск развития патологии молочных желез. У женщин, которым произведено 3 искусственных аборта и более, риск развития мастопатии в 7,2 раза выше. Аборт прерывает пролиферативные процессы в молочных железах и ткань подвергается обратному развитию. Эти регрессивные изменения происходят неравномерно, поэтому развитие желез может приобрести патологический характер.







Как ни странно, с повышенным риском заболеваний молочных желез ассоциируется высокий социально-экономический уровень (диета, экология мегаполисов, позднее рождение первого ребенка и т.д.).



Повышается риск возникновения мастопатии и рака молочных желез под влиянием таких неблагоприятных факторов, как отсутствие беременности или поздняя первая беременность, отсутствие грудного вскармливания или его короткий период.



Почти все исследователи акцентируют внимание на возрасте, в котором произошли первые и последующие роды. В частности, женщины, родившие двоих детей до 25 лет, имеют втрое меньший риск развития заболеваний молочных желез по сравнению с имевшими только одного ребенка. Возраст также является важным фактором риска развития рака. Обычно частота возникновения рака молочных желез прогрессивно повышается с возрастом и составляет 30—50% к 75 годам.







К факторам, оказывающим защитный эффект, относятся ранние роды (20—25 лет), кормление грудью, количество родов (более двух) с полноценной лактацией.



Итак, больше шансов заболеть, если женщина:



не рожала или имеет только одного ребенка;



имеет отягощенную наследственность по материнской линии;



не кормила или недолго кормила ребенка грудью;



сделала много абортов;



не ведет регулярную половую жизнь;



подвержена стрессам;



живет в плохой экологической обстановке;



страдает ожирением, диабетом, заболеваниями придатков, щитовидной железы, печени;



употребляет алкоголь, курит;



перенесла даже незначительные травмы груди health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

