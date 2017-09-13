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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В Молдове хотят конституционно закрепить вектор на евроинтеграцию
    Опубликовано: 2017-09-13 14:15:04

    По мнению демократов, Молдова должна продолжить интегрироваться в ЕС независимо от того, кто будет находиться в республике у власти.

    В Молдове демократическая партия намерена внести в Конституцию страны поправку, закрепляющую внешнеполитический курс республики: интеграцию Молдовы в Евросоюз. Об этом сообщает местное издание NewsMaker.

    Лидер демократов Владимир Плахотнюк заявил, что демократы инициируют изменение Основного Закона, чтобы Молдова продолжала интегрироваться в ЕС независимо от того, кто будет находиться в республике у власти.

    Аргументируя свое решение, лидер демократов сослался на решение Конституционного суда от 2014 года, когда партия коммунистов обратилась в КС для разъяснения конституционности процедуры подписания и ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС.

    КС постановил: соглашение с Евросоюзом не только не противоречит конституции, но и в полной мере соответствует заявленному курсу Кишинева на интеграцию в ЕС.

    Ссылаясь на текст Декларации о независимости Молдовы от 1991 года, судьи сделали вывод, что курс на евроинтеграцию - "определяющий элемент конституционной идентичности Республики Молдова".

    ЛIГАБiзнесIнформ

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