В Молдове хотят конституционно закрепить вектор на евроинтеграцию

По мнению демократов, Молдова должна продолжить интегрироваться в ЕС независимо от того, кто будет находиться в республике у власти.

В Молдове демократическая партия намерена внести в Конституцию страны поправку, закрепляющую внешнеполитический курс республики: интеграцию Молдовы в Евросоюз. Об этом сообщает местное издание NewsMaker.

Лидер демократов Владимир Плахотнюк заявил, что демократы инициируют изменение Основного Закона, чтобы Молдова продолжала интегрироваться в ЕС независимо от того, кто будет находиться в республике у власти.

Аргументируя свое решение, лидер демократов сослался на решение Конституционного суда от 2014 года, когда партия коммунистов обратилась в КС для разъяснения конституционности процедуры подписания и ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС.

КС постановил: соглашение с Евросоюзом не только не противоречит конституции, но и в полной мере соответствует заявленному курсу Кишинева на интеграцию в ЕС.

Ссылаясь на текст Декларации о независимости Молдовы от 1991 года, судьи сделали вывод, что курс на евроинтеграцию - "определяющий элемент конституционной идентичности Республики Молдова".

ЛIГАБiзнесIнформ