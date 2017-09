Харви и Ирма: во сколько может обойтись Штатам сезон ураганов Опубликовано: Тропические ураганы, открывшие сезон на Карибских островах и южном побережье США, забирают не только десятки человеческих жизней, но и приносят убытки на миллиарды долларов, вызывают рост цен на газ, строительные материалы и страховки. Delo.UA разбиралось, во сколько обойдутся три разрушительных осенних урагана. Для начала важно понять, как зарождаются ураганы и как их классифицируют специалисты. Итак, есть область океана с теплой водой, обычно возле экватора или западной оконечности Африканского континента. Все начинается именно здесь. Влажный воздух, поднимается с поверхности океана и идет выше в атмосферу, где температура ниже. Так появляются сильный ветер и тучи. Вращение Земли закручивает воронку урагана все быстрее и быстрее, формируя его "глаз" — область спокойной погоды с крайне низким давлением. Набрав первоначальную силу, шторм передвигается с помощью теплых вод Атлантики к берегам Карибского моря и континентальной части США. Чем теплее вода океана, ниже давление у его поверхности и выше влажность воздуха — тем сильнее ураган. У таких погодных явлений есть свои категории в зависимости от скорости ветра. До 119 км\ч такое погодное явление называется "тропическим штормом", но стоит скорости возрасти и шторм становится ураганом первой категории. 150 км/ч — ураган второй категории и так далее, аж до пятой, где ветер со скоростью около 300 км/ч может уничтожать стены небольших домов. Такой "монстр" может вызывать из моря своего еще более разрушительного спутника — штормовой нагон — резкое повышение воды, способное вызвать крупные наводнения и затопления территорий. Так это и произошло на Карибских островах, на которые обрушился ураган Ирма, второй по скорости ветра ураган в истории региона. Непригодны для жизни: Карибы после Ирмы Ураган Ирма ушел во Флориду, оставив некоторые острова практически голыми — фотографии со спутника показывают исчезновение всей растительности, а чиновники заявляют про 95%-ный урон и "непригодность" нескольких островов для дальнейшего проживания людей. Первой "жертвой" Ирмы стал остров Барбуда в составе архипелага Антигуа и Барбуда. Практически все, что было построено на Барбуде, стерто с лица земли. Около 2000 человек — все население острова — были перевезены на более крупный Антигуа. Половина жителей осталась без крова над головой. Премьер-министр Гастон Браун оценил ущерб в 150 млн долларов и сказал, что восстановление острова "может занять годы". Британское владение Ангилья тоже серьезно пострадало: разрушенными или уничтоженными оказались школы, полицейские и пожарные участки, дом престарелых, госпитали и даже укрытия от шторма. Правительство выделило транш помощи в размере $42 млн. Часть транша получат две других британских заморских территорий — Теркс и Кайкос и Британские Виргинские острова. Американские Виргины будут покрыты федеральной помощью от США, как и Пуэрто-Рико. Третьим разрушенным островом стал Сен-Мартен (нидерл. Сент-Маартен). Это участок суши, практически поровну разделенный между Францией и Нидерландами. Французская часть — 95% повреждений, голландцы же зафиксировали 70%. К ним же в компанию затесался и известный курорт Сен-Бартельми. Все французское население Сен-Мартена (40 тыс. человек) было эвакуировано на соседнюю Гваделупу. На восстановление Сен-Мартена и Сен-Барта у Парижа может уйти свыше одного миллиарда долларов, заявили в государственном органе страхования. На американском острове Пуэрто-Рико более одного миллиона человек осталось без света из-за урагана Ирма, а остров Эспаньола лишился моста между Доминиканской республикой и Гаити. Общий ущерб от урагана Ирма на Карибских островах: более $10 млрд долларов. Техас и Флорида: подсчет ущерба и нехватка страхования Вдоволь покуражившись на Карибах, два урагана добрались до континентальной части США. Сначала по Техасу ударил Харви, вызвав нарушения в работе нефтедобывающей промышленности и затопив Хьюстон, затем до Флориды добралась "разрушительная девочка" по имени Ирма, затопив прибрежные острова и даже некоторые районы Майами. Это вызвало одну из самых больших эвакуаций в истории Америки — свои дома оставили около 6-7 миллионов жителей штата. I. Харви По предварительным подсчетам губернатора штата Техас Грэга Эбботта, c учетом всех потерь Харви обошелся минимум в $180 млрд. И только треть потерь от урагана можно покрыть страховкой, считают эксперты. Белый Дом передал в Техас помощь лишь на $8 млрд, чего хватит лишь на минимальные восстановительные работы. Страховым же компаниям Харви обойдется в $1,2-2,3 млрд, по данным AOR. И это не включая потерь от наводнения, которые, как отмечалось выше, редко покрываются страховкой. Такую, по данным Страховочного Совета Техаса, имеют лишь 20% домохозяйств. "У нас 5 миллионов человек пострадало от этого. Это не только затопленный Хьюстон, это весь путь урагана от Корпус Кристи до Бомонта. Потери будут выше, чем после "Катрины" ", — подчеркнул глава штата в программе "State of the Union". Один из крупнейших страховых брокеров, компания Aon, написала в письме клиентам: "Аномально большие экономические потери, вызванные наводнениями, не будут возмещены страховками". Согласно правилам страховых фирм в США, страхуются потери от ветра, но не от воды. Наиболее пострадавшими от Харви оказались сектора ритейла, производства, здравоохранения и сферы услуг. Неработающая заправка в Техасе во время урагана Харви 25% нефтепеработки в штате Техас попало под удар стихии (5% общеамериканской добычи). Такая ситуация вынудила Национальный нефтехимический резерв экстренно выделить 500 тыс. баррелей из своих хранилищ, чтобы стабилизировать цены. II. Ирма Вслед за Харви в Техасе, Ирма нанесла удар по штату Флорида. Тут, на южном берегу Америки, сосредоточено множество роскошной недвижимости общей стоимостью $2 триллиона, а также плантации фруктовых деревьев, например, апельсинов. Флорида — второй в мире поставщик апельсинового сока. Потеря урожая в размере 25% может поднять цены на некоторые продукты питания по всей Америке, пишет The Guardian. Ноябрьские поставки замороженного концентрата сока уже оказались под угрозой. Кроме апельсинов, Флорида также выращивает другие важные культуры: помидоры, грейпфруты, арбузы и сахарный тростник. Аналитики предположили, что Ирма может уничтожить до 20% цитрусовой культуры штата, что является значительной частью ее экономики. На возрождение сектора понадобятся годы. "Вырастить одно апельсиновое дерево — дело нескольких лет, — отмечает Алан Кон из чикагской торговой компании Price Asset Management. — Поставки на рынок некоторое время будут ограниченными". В то время как оценка застрахованного ущерба от урагана Ирма упала до $20-40 млрд, "общий ущерб может составить более $300 млрд", считает Барри Корнс, аналитик из брокерской компании Panmure Gordon. Издание Financial Times в своей статье отметило, что с продвижением шторма на север от штата Флорида цифра может вырасти до $60 млрд. "Я думаю, что это обойдется от $50 до $65 млрд с учетом инфляции", — считает Эд Хохберг из JLT Re North America. Он добавил, что застрахованные потери могут быть на уровне Катрины в 2005 году или даже выше. New York Times предположило, что для страховой отрасли Ирма может быть еще более опасной, чем Эндрю в 1992, который привел к закрытию 22 страховых компаний, оставив миллионы человек ни с чем. Общие потери от двух ураганов в США: от $300 до $500 млрд. Идущий следом за Ирмой ураган Хосе ослабел до второй категории, сообщили в Национальном центре США по предупреждению ураганов. Однако, скорость ветра в 165 км/ч все еще может нанести определенный ущерб, если доберется до ослабленных Ирмой Карибов. Анатолий Максимов

международный обозреватель Инф. delo.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.