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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • У нас есть второе сердце, ответственное за выведение токсинов
    Опубликовано: 2017-09-13 09:04:34

    Вряд ли многие из нас слышали о том, что у нас есть что-то похожее на второе сердце, расположенное в поясничной области.

    Оно бьется в том же ритме, что и обычное сердце, но перекачивает не кровь, а лимфу – с помощью ее выводится из тела всякий мусор и токсины. Именно лимфа выступает в роли чистильщика, вынося из нас 80 процентов токсинов. Беда в том, что «сердечко» лимфопотока у нас слабенькое, а мусора в современном человеке, благодаря плохой экологии, обездвиженному образу жизни и некачественному питанию все больше и больше. Нажмите кончиками пальцев на свои икроножные мышцы. Если останутся надолго белые следы – у вас не слишком хорошее лимфообращение.

    Вам нужно больше двигаться, встряхивать ногами. Неплохо иногда проходить лимфодренаж – у хорошего массажиста или на аппарате Лимфоджей в салонах красоты. Дело в том, что движется лимфа скоординированно с сердечным пульсом. Китайские специалисты по шиацу понимают, что гнать лимфу нужно в тот момент, когда артериальное давление минимально, т.е. в той фазе, когда сердце начинает всасывать в себя венозную кровь. Массажисты стараются угадать эти моменты, а современный аппарат Лимфоджей замкнут на обратную связь – специальный напульсник подает компьютеру команду, когда сжимать и разжимать насос лимфотока.

    medicus.ru

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