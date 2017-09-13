Найдено ключевое звено развития аллергии

В развитии аллергии открыто пропущенное звено. Базофилы, которые прежде считались лишь «чернорабочими» воспаления, на деле обнаруживают чужеродные частицы и запускают весь процесс аллергической реакции, представляя аллергены другим клеткам. Открытие дает два новых направления в лечении аллергии, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Изощренность оборонительных редутов нашего организма обходится человечеству не так уж дешево: распространенность разнообразных аутоиммунных заболеваний — от артрита и аллергии до простатита и системной красной волчанки — растет день ото дня. Наверное, наивно было бы ожидать, что столь сложная система будет работать без малейших сбоев: несколько десятков различных типов клеток, больше сотни сигнальных и регулирующих молекул и еще столько же рецепторов, рассеянных по поверхности клеток во всевозможных комбинациях.

Тем не менее все иммунокомпетентные клетки очень узко специализированы — одни выполняют роль первого барьера защиты, уничтожая все без разбору, другие действуют более избирательно и уже не поодиночке. В последнем случае ключевым становится процесс распознавания чужеродного антигена, который нужно сначала «порезать» на стандартные фрагменты, а потом «представить» другим иммунокомпетентным клеткам — в первую очередь Т-лимфоцитам. Обязательным элементом защиты является комплекс гистосовместимости II типа (MHC II), в составе которого и демонстрируется антиген.

Настолько важный процесс природа не могла доверить всего лишь одному типу клеток: известно, что макрофаги, дендритные клетки и даже обычные, «не иммунные» фибробласты и эпителиоциты способны «демонстрировать» на своей поверхности чужеродные антигены.

Сразу три исследовательские группы на этой неделе сообщили о том, что в этой роли могут выступать и клетки еще одного типа — базофилы.

И это может быть той самой неуловимой причиной развития аллергических реакций.

Базофилы уже давно воспринимаются как основные эффекторные клетки аллергии — то есть клетки, деятельность которых, собственно, и приводит к симптомам заболевания. Содержащиеся в базофилах гранулы гистамина и гепарина, а также синтезируемые при необходимости простагландины и лейкотриены способствуют развитию воспаления, отеку и экссудации в коже и слизистых. Наглядно вся эта «молекулярщина» проявляется в покраснении, отечности, зуде, обильном слезотечении и других характерных признаках аллергии.

Для активации базофилам необходим иммуноглобулин типа Е (IgE), который синтезируют плазматические клетки. В первый раз при встрече с аллергеном происходит его распознавание и сенсибилизация организма — увеличивается содержание специализированных клеток, синтезирующих тот IgE, который способен адресно связываться именно с этим аллергеном. Вторым концом IgE «заякоривается» на поверхности базофилов, так что при попадании аллергена на слизистые во второй раз базофилы активируются и начинают синтезировать все что умеют. Последствия демонстрации этих возможностей в лучшем случае заканчиваются легким зудом и крапивницей, в худшем — анафилактическим шоком и удушьем.

sportzal.com