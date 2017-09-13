Болезни беременной, несущие угрозу для будущего ребенка

По данным служб здравоохранения, которые отражает ежедневная адресная рассылка на Министерство охраны здоровья, большинство случаев гибели плода происходит из-за болезней беременной. В некоторых случаях даже экстренная медицинская помощь и экспресс доставка медицинского оборудования на дом не в силах исправить негативное влияние заболевания на жизнеспособность плода.

Что может быть страшнее, чем рождение долгожданного ребенка с пороками? В этом случае ни курьерская доставка цветов для роженицы, ни помощь психолога и поддержка близких не в состоянии облегчить страдания женщины, родившей больного ребёнка. Поэтому будущим мамам стоит обращать внимание на печатные издания медицинской тематики, которые доставляет курьерская служба, и не забывать о регулярных консультациях у акушера-гинеколога.

По мнению врачей, наибольшую угрозу для будущего ребенка несут такие заболевания как: краснуха, токсоплазмоз, варицелла и стрептококки группы В. Например, краснуха, считающаяся детской болезнью, может вызывать у плода тяжелые пороки практически всех внутренних органов. Наиболее частые последствия краснухи — порок сердца, глухота и слепота. В свою очередь токсоплазмоз считается одной из причин рождения ребенка Дауна, особенно, если заражение произошло впервые 13-14 недель беременности. При более позднем заражении токсоплазмозом очень велик риск рождения мертвого ребенка или срыва беременности. Варицелла может негативно отразиться на формировании всех внутренних органов плода, а стрептококки группы В — основная причина развития у будущего ребенка пневмонии, менингита, заболеваний почек и церебрального паралича.

Даже встречающийся у 90% женщин хламидиоз может стать причиной рождения ребенка с заболеваниями, например, с воспалением легких и конъюнктивитом.

А такие заболевания беременной женщины, как: корь, бореллиоз, красная волчанка, гепатит, сифилис, Лимская болезнь и даже обычный грипп могут вызвать преждевременные роды или выкидыш.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что главное условие рождения здорового ребенка — здоровье будущей матери.

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