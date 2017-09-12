Чем больше рыбы вы едите, тем медленней бьется ваше сердце, предположили исследователи. Этот факт может объяснить, почему употребление рыбы, снижает вероятность внезапной смерти, которая нередко связана с учащенным сердцебиением, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
Эти выводы основаны на исследовании примерно 10 000 пожилых людей без признаков сердечных заболеваний.
Ученые отметили, что увеличение количества потребляемой рыбы в неделю, сказывалось на частоте сердцебиения в сторону уменьшения.
Данные открытия укрепляют мнение о том, что рыба должна быть главным диетическим компонентом
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Что полезно для сердца
Опубликовано: 2017-09-12 19:44:36
Чем больше рыбы вы едите, тем медленней бьется ваше сердце, предположили исследователи. Этот факт может объяснить, почему употребление рыбы, снижает вероятность внезапной смерти, которая нередко связана с учащенным сердцебиением, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
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