Что полезно для сердца Опубликовано: Чем больше рыбы вы едите, тем медленней бьется ваше сердце, предположили исследователи. Этот факт может объяснить, почему употребление рыбы, снижает вероятность внезапной смерти, которая нередко связана с учащенным сердцебиением, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Эти выводы основаны на исследовании примерно 10 000 пожилых людей без признаков сердечных заболеваний.

Ученые отметили, что увеличение количества потребляемой рыбы в неделю, сказывалось на частоте сердцебиения в сторону уменьшения.



Данные открытия укрепляют мнение о том, что рыба должна быть главным диетическим компонентом medicus.ru Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

