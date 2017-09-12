  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Что полезно для сердца
    Опубликовано: 2017-09-12 19:44:36

    Чем больше рыбы вы едите, тем медленней бьется ваше сердце, предположили исследователи. Этот факт может объяснить, почему употребление рыбы, снижает вероятность внезапной смерти, которая нередко связана с учащенным сердцебиением, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Эти выводы основаны на исследовании примерно 10 000 пожилых людей без признаков сердечных заболеваний.
    Ученые отметили, что увеличение количества потребляемой рыбы в неделю, сказывалось на частоте сердцебиения в сторону уменьшения.

    Данные открытия укрепляют мнение о том, что рыба должна быть главным диетическим компонентом

    medicus.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.