Если полезное невкусно

Не надо заставлять себя есть даже самые полезные продукты, если вам не нравится их вкус. Вкусовые рецепторы могут сигнализировать, что организм не в силах эти продукты усвоить и нуждается в чем-то другом.

Пытаясь питаться правильно, мы, бывает, загоняем себя в ловушку. Как же так — по науке надо есть одно, хочется же совершенно другого… Оказывается, это не просто капризы балованного желудка, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Немного о нелюбви к капусте

Особенности вкусового восприятия таковы, что разные люди могут по-разному воспринимать один и тот же вкус. Зависит это от нескольких факторов.

Во-первых, от природы у людей неодинаковое количество вкусовых рецепторов. Чем их больше, тем восприимчивее человек и тем интенсивнее и разнообразнее вкус еды, который он ощущает. У профессиональных дегустаторов вин или чая, например, таких рецепторов в два раза больше, чем у обычного человека.

Во-вторых, восприятие продуктов зависит от личного опыта. Если кто-то когда-то отравился рыбой, есть шанс, что всю оставшуюся жизнь его будет мутить от одного ее запаха. Человек умом понимает все про легкоусвояемый белок и такой полезный рыбий жир, но организм, умудренный опытом, будет сигнализировать: все, что связано с этим вкусом, потенциально несъедобно!

В-третьих, отвращение к некоторым продуктам может означать, что организм конкретного человека не справляется с их переработкой. Типичная картина — нелюбовь к молоку. Казалось бы, очень полезный продукт — но вы его терпеть не можете. Скорее всего, это связано с тем, что вы попадаете в число тех взрослых людей (а их, между прочим, больше 50%), в организме которых не вырабатывается лактаза, необходимая для расщепления молочного сахара.

Не можете заставить себя есть брокколи: все считают эту капусту диетичной, а вам она кажется горькой и невкусной? Может быть, вы из числа тех, кто специфично реагирует на глюкозинолаты, содержащиеся в этом овоще. Американские ученые выяснили, что вкусовые рецепторы некоторых людей определяют продукты, в которых есть глюкозинолаты, как горькие и, соответственно, непригодные в пищу. Предполагается, что нелюбовь к брокколи первоначально была присуща людям, проживающим в местности с недостатком йода, чтобы избежать его дефицита. Эксперименты показали, что глюкозинолаты мешают его усвоению в организме.

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