Легко ли организму c продуктами light

Продукты с пометкой light и надписью «обезжиренный» на упаковке сейчас на пике популярности. Чем производители заменяют жир и сахар?

Консультант — Лариса Бойченко, гастроэнтеролог

После того как жиры и сахар были объявлены основными провокаторами лишнего веса, производители стали облегчать готовую продукцию именно за счет этих ингредиентов, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Однако тот же сахар, помимо всего прочего, является природным консервантом, а жир придает продуктам приятный вкус и нужную консистенцию. Вместо природных веществ в йогурты, майонезы, сладости и другие продукты добавляют химические вещества: загустители, стабилизаторы, консерванты, искусственные заменители сахара. Возможно, ты и похудеешь при помощи этих продуктов, но как после этого будешь себя чувствовать и, главное, что будет с твоими внутренними органами, в частности печенью?

Не корми себя ядом!

Все вещества, полученные химическим путем, воспринимаются организмом как вредные и опасные — их нужно как можно быстрее обезвредить и вывести. При этом основная нагрузка по обезвреживанию приходится на печень, которая работает в исключительно экстремальных условиях, направляя все свои силы на детоксикацию чужеродного вещества. Если мы постоянно едим пищу с искусственными добавками, нагрузка на печень равносильна тому, если бы мы регулярно принимали яд. В результате этот орган очень быстро изнашивается, перестает выполнять свою основную функцию контроля над всем, что поступает в организм. В итоге вредные вещества попадают в кровь, отравляя организм. И вместо того, чтобы участвовать в пищеварении и обеспечивать организм полезными веществами, печень работает на обезвреживание всей той «химии», которую мы съели. Все вредное печень сбрасывает в желчные протоки. Когда протоки переполняются, они начинают давить на саму печень. К тому же существенно нарушается отток желчи, что вызывает ее застой — так развивается холецистит. В свою очередь, застой желчи вызывает застойные явления в поджелудочной железе и ее воспаление — панкреатит.

Застойные процессы нарушают нормальное пищеварение, способствуют образованию продуктов распада, которые вновь должна устранять печень. В итоге получается замкнутый круг, который сам же себя и поддерживает. Самое печальное, что токсины, не обезвреженные печенью, возвращаются в кровь и начинают действовать в первую очередь на клетки головного мозга. Мы чувствуем усталость, раздражительность, нас беспокоят бессонница и головная боль. Все это не лучшим образом воздействует на сердце, и тогда даже при небольшой перегрузке, например, от стресса на работе или легкой пробежки, начинается тахикардия, возникают перебои в работе сердечно-сосудистой системы. В результате такого «ядовитого» питания сердце не просто недополучает питательные вещества — оно становится уязвимым для многих опасных болезней. Ну и, конечно, все это не может не сказаться на внешности: появляются проблемы с кожей, аллергии и другие заболевания.

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