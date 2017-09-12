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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Гипертония и стресс ухудшают кровоснабжение мозга
    Опубликовано: 2017-09-12 13:04:43
    Стресс вызывает расширение каротидной артерии и ускоряет мозговой кровоток. Однако ультразвуковое обследование показало, что у людей с высоким артериальным давлением этот рефлекс нарушен.

    Ученые из Университета Южной Калифорнии оценили реактивность каротидной артерии и мозгового кровотока в ответ на нервно-психическое напряжение у 30 здоровых добровольцев (в возрасте 19 — 60 лет) и у 28 пациентов с артериальной гипертензией (в возрасте 38 — 64 лет). Стресс расширил сосуды здоровых людей, что вызвало усиление кровообращения мозга. У гипертоников данные изменения не произошли.

    Для того чтобы вызвать стресс участников заставляли читать, считать, отвечать на вопросы. Ультразвуковые технологии позволили измерить расширение артерий, также ученые следили за показателями давления и частоты сердечных сокращений.

    Плохая вазоконстрикция при ишемической болезни сердца способствует риску ишемии у больных. Недостаточное кровоснабжение мозга во время умственной активности может повредить работу мозга у гипертоников.

    sportzal.com

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