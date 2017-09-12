В МИД Германии заявили, что снимут санкции с РФ только в случае 100% мира в Украине

Санкции с России не будут сняты, пока в Украине не будет достигнут мир "на 100 процентов". Об этом заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль, передает УНН со ссылкой на Handelsblat.

"Если мы сможем достичь перемирия в Украине с помощью вооруженных "голубых беретов" из Организации Объединенных Наций, то мы должны пытаться это сделать", - заявил З.Габриель.

В этом случае, по мнению главы МИД, надо быть готовыми постепенно уменьшать санкции против Москвы. Политически абсурдно прекращать ограничения до тех пор, пока "не достигнут мир на 100 процентов", - отметил З.Габриель.

Напомним, Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ.

Как сообщал УНН, канцлер ФРГ Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным обсудила инициативу РФ по миротворческой миссии на Донбассе, но заявила, что необходимо внести изменения в мандат.

Саша Картер

Источник: УНН