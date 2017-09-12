Новій злітно-посадковій смузі в Одеському аеропорту бути

8 вересня 2017 року Прем’єр-Міністр України, разом із губернатором Одеської області та мером міста Одеси, заклали символічну капсулу з посланням для наступних поколінь на місці побудови нової злітно-посадкової смуги в Міжнародному аеропорту «Одеса».

«Це надзвичайно важливий інфраструктурний проект. На минулому засіданні Уряду ми заклали 500 млн грн, щоб вже цього року розпочати роботи. Після завершення будівельних робіт аеропорт Одеси зможе приймати та відправляти повітряні судна всіх класів. Це буде розвивати як регіональну економіку, так і всієї країни», - зазначив Прем’єр-Міністр України Володимир Гройсман.

Губернатор Одеської області Максим Степанов додав: «Я вдячний прем’єр-міністру за те, що він заглибився в проблему й підтримав на ш проект. Відповідно до програми розвитку аеропортів України вже в цьому році на будівництво нової взлітно-пасадкової смуги буде направлено 500 млн грн. Це буде сучасна смуга, яка зможе приймати широкофюзеляжні пасажирські та вантажні далекомагістральні літаки. Це безліч нових можливостей для бізнесу й економіки, для розвитку туристичного потенціалу й поява нових лоукостів, для розвитку інфраструктури й закріплення міжнародних зв’язків».

В свою чергу міський голова Генадій Труханов підкреслив важливість події для міста: «Це історична подія для нашого міста до якої ми йшли не один рік. Це справжній прорив, що наближує нас ще на один крок до загальної мети - європейське місто із сучасним аеропортом. Результат нашої конструктивної взаємодії з керівництвом країни – це масштабні проекти, що виводять місто на якісно новий рівень. Після завершення усіх робіт, Одеса ще більше закріпить свої позиції на туристичній карті світу. Це також стосується збільшення притоку інвестицій та багатьох інших показників».



Сьогоднішня подія, що приурочена до початку будівництва нової злітно-посадкової смуги, стала можливою завдяки спільним зусиллям та взаємодії Уряду, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Так, 6 вересня 2017 року на засіданні Кабінетом Міністрів України прийнято постанову, якою визначено механізм та джерела фінансування у 2017 році «Програми розвитку аеропортів України до 2023 року». В тому числі передбачається, що значна частина коштів (а саме 500 млн. грн.) буде спрямована до кінця 2017 року для реалізації проекту з будівництва нової злітно-посадкової смуги (аеродромного комплексу) в одеському аеропорту. Загалом, вартість проекту становитиме близько 1679,94 млн. грн.

Отже, одним з етапів розвитку аеропорту «Одеса» стане будівництво державою нової злітно-посадкової смуги довжиною 2800 метрів з комплексом необхідних руліжних доріжок і устаткуванням для заходу на посадку по категорії III-а (ІКАО). Під її будівництво відведено земельну ділянку, отримано експертизу проектно-кошторисної документації та затверджено титул будови.

Метою будівництва даного об’єкту є підвищення безпеки польотів, а також можливість приймати більш важкі типи повітряних суден, включаючи Boeing-767, що сприятиме збільшенню пасажиропотоку вдвічі. Несуча спроможність нової смуги буде майже в 2 рази більше за існуючу (класифікаційне число спроможності покриття (PCN) нової смуги 64, проти 35 – існуючої). Також у рамках проекту планується встановити світлосигнальне, радіонавігаційне та метеорологічне обладнання для сертифікованого заходу на посадку по категорії III-а (ІКАО) (існуюча смуга сертифікована по категорії І (ІКАО).