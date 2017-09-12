В Норвегии на выборах победила правящая коалиция

Впервые за последние 30 лет норвежцы переизбрали на второй срок консервативного главу правительства - Эрну Солберг.

Нынешний премьер-министр Норвегии Эрна Солберг и возглавляемая ею коалиция еще четыре года будет у власти. Об этом со ссылкой на данные местного ЦИК пишет скандинавское агентство The Local.

Как показали результаты состоявшихся вчера, 11 сентября, выборов, Консервативная партия Солберг (25,1% голосов избирателей) и ее партнер по коалиции Прогрессивная партия (15,3%) получили вместе 89 место в парламенте из 169 доступных. Это данные после подсчета 95% бюллетеней.

"Нужно быть осторожными, но, похоже, у нас не-социалистическое большинство", - прокомментировала Солберг промежуточные итоги выборов.

Оппозиционеры из Норвежской рабочей партии собрали 27,4% голосов избирателей, партия Зеленых - 3,2%

Таким образом, отмечает источник, у оппозиции будет 80 мест в парламенте, а консервативный премьер впервые за 30 лет был переизбран на второй срок.

ЛIГАБiзнесIнформ