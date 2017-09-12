  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В Норвегии на выборах победила правящая коалиция
    Опубликовано: 2017-09-12 13:30:50

    Впервые за последние 30 лет норвежцы переизбрали на второй срок консервативного главу правительства - Эрну Солберг.

    Нынешний премьер-министр Норвегии Эрна Солберг и возглавляемая ею коалиция еще четыре года будет у власти. Об этом со ссылкой на данные местного ЦИК пишет скандинавское агентство The Local.

    Как показали результаты состоявшихся вчера, 11 сентября, выборов, Консервативная партия Солберг (25,1% голосов избирателей) и ее партнер по коалиции Прогрессивная партия (15,3%) получили вместе 89 место в парламенте из 169 доступных. Это данные после подсчета 95% бюллетеней.

    "Нужно быть осторожными, но, похоже, у нас не-социалистическое большинство", - прокомментировала Солберг промежуточные итоги выборов.

    Оппозиционеры из Норвежской рабочей партии собрали 27,4% голосов избирателей, партия Зеленых - 3,2%

    Таким образом, отмечает источник, у оппозиции будет 80 мест в парламенте, а консервативный премьер впервые за 30 лет был переизбран на второй срок.

    ЛIГАБiзнесIнформ

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.