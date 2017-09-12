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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Здоровы зубы: здоров и ребенок
    Опубликовано: 2017-09-12 16:44:51

    По данным издания Journal of Periodontology, Великобритания, своевременное и правильное лечение зубов и десен во время беременности снижает риск преждевременного рождения ребенка на 84%, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    В Великобритании ежегодно рождается около 40 000 недоношенных детей (до 37 недели беременности), что существенно увеличивает риск возникновения церебрального паралича, различных проблем с пищеварительной системой и легкими, а также со слухом и зрением. Ученые исследовали состояние зубов беременных женщин. У 366 из них обнаружили периодонтит – серьезную инфекцию десен.

    Лечение этого заболевания состоит в стоматологическом очищении зубов и десен от бактерицидного налета и приеме антибиотиков. В результате было установлено, что медицинское очищение зубов снижает риск рождения недоношенных детей, а прием антибиотиков, даже как составляющей части борьбы с периодонтитом, наоборот, увеличивает риск того, что ребенок родится раньше срока со всеми вытекающими последствиями.

    medicus.ru

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