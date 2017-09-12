На днях новое открытие было сделано американскими учеными из чикагского
В ходе 10−летнего исследования американские эксперты пытались установить, комбинация каких сортов цветов и специй позволяет добиться такого неожиданного эффекта. После тестирования более 100 различных комбинаций, ученым удалось установить, что
Доктор Алан Херш, руководитель исследования, добавил, что «женщинам легко удается определить вес человека, что не скажешь о мужчинах, чьи предположения и догадки напрямую зависят от того, какой аромат исходит от женщины».