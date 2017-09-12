Запах делает стройнее

На днях новое открытие было сделано американскими учеными из чикагского научно-исследовательского центра Smell & Taste Treatment, которые обнаружили, что особый цветочный запах парфюма делает женщину стройней… в глазах мужчины!



В ходе 10−летнего исследования американские эксперты пытались установить, комбинация каких сортов цветов и специй позволяет добиться такого неожиданного эффекта. После тестирования более 100 различных комбинаций, ученым удалось установить, что цветочно-пряный аромат духов способен вызывать у мужчин иллюзию стройного женского тела. Специалисты даже посчитали, насколько “легче” выглядит такая дама в глазах мужчины – оказалось, что на 5−6 кг меньше своего собственного веса.



Доктор Алан Херш, руководитель исследования, добавил, что «женщинам легко удается определить вес человека, что не скажешь о мужчинах, чьи предположения и догадки напрямую зависят от того, какой аромат исходит от женщины».

medicus.ru