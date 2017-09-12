  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Запах делает стройнее
    Опубликовано: 2017-09-12 12:24:03

    На днях новое открытие было сделано американскими учеными из чикагского научно-исследовательского центра Smell & Taste Treatment, которые обнаружили, что особый цветочный запах парфюма делает женщину стройней… в глазах мужчины!


    В ходе 10−летнего исследования американские эксперты пытались установить, комбинация каких сортов цветов и специй позволяет добиться такого неожиданного эффекта. После тестирования более 100 различных комбинаций, ученым удалось установить, что цветочно-пряный аромат духов способен вызывать у мужчин иллюзию стройного женского тела. Специалисты даже посчитали, насколько “легче” выглядит такая дама в глазах мужчины – оказалось, что на 5−6 кг меньше своего собственного веса.


    Доктор Алан Херш, руководитель исследования, добавил, что «женщинам легко удается определить вес человека, что не скажешь о мужчинах, чьи предположения и догадки напрямую зависят от того, какой аромат исходит от женщины».

    medicus.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.