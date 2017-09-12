По словам Ольги Курбатовой (Институт общей генетики РАН) необходимо знать истинную национальную принадлежность человека. От этого зависит степень риска наследственных заболеваний.
Например, у афроамериканцев наследственность отягощена тяжелейшими болезнями, такими, как
«Национальные» болезни есть и у европейцев. И они не комплексуют по этому поводу. Исландцы, например, поголовно подписалась на исследование генов своих граждан.
В Москве действует несколько программ проверки новорожденных на генетические заболевания. Например, кетонурия – болезнь редкая, а ген несет в себе каждый 50−й человек. Если ее вовремя не распознать, ребенок будет неполноценным. А если новорожденного
Вправе ли мы не думать об этом в Москве, население которой представляет собой сплав многочисленных племен и народов? Этническая неоднородность, сглаженная в целом, в столице проявляется по кварталам. Если ученые получат данные последней переписи населения, можно будет выявить, где кто живет. Иначе и до беды не далеко. Это важно для того, чтобы грамотно организовать медицинскую помощь и снабжение горожан продуктами питания