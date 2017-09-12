У каждой нации свои болезни

По словам Ольги Курбатовой (Институт общей генетики РАН) необходимо знать истинную национальную принадлежность человека. От этого зависит степень риска наследственных заболеваний.



Например, у афроамериканцев наследственность отягощена тяжелейшими болезнями, такими, как серповидно-клеточная анемия крови. Когда неграм, вступающим в брак, в Америке предложили проверяться, они восприняли это в штыки – дескать, этническая дискриминация. У евреев-ашкенази младенцы часто рождаются дегенератами. Кстати, американские евреи не стали вопить о дискриминации, а начали проверять наличие гена дегенеративности у молодоженов. Если его носителями одновременно являются муж и жена, то велика вероятность того, что ребенок родится больным. Если же соответствующий ген есть только у одного из родителей, риска для ребенка нет. Чтобы не плодить заведомо больных детей, стали проверять на дегенеративность и плод, и в случае положительного результата теста родителям предлагают аборт.



«Национальные» болезни есть и у европейцев. И они не комплексуют по этому поводу. Исландцы, например, поголовно подписалась на исследование генов своих граждан.



В Москве действует несколько программ проверки новорожденных на генетические заболевания. Например, кетонурия – болезнь редкая, а ген несет в себе каждый 50−й человек. Если ее вовремя не распознать, ребенок будет неполноценным. А если новорожденного на какое-то время посадить на специальную диету, правда, очень дорогую, все будет нормально.

Вправе ли мы не думать об этом в Москве, население которой представляет собой сплав многочисленных племен и народов? Этническая неоднородность, сглаженная в целом, в столице проявляется по кварталам. Если ученые получат данные последней переписи населения, можно будет выявить, где кто живет. Иначе и до беды не далеко. Это важно для того, чтобы грамотно организовать медицинскую помощь и снабжение горожан продуктами питания

medicus.ru