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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Капуста против рака
    Опубликовано: 2017-09-12 10:44:39

    Все сорта капусты, включая брюссельскую, брокколи, турнепс, цветную, содержат природные антиканцерогены, называемые индолами. Исследования показали, что большой процент животных, которым вводили химические субстанции, вызывающие рак, и одновременно давали капусту, не заболевали раком, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Даже исследования людей свидетельствуют, что потребляющие в большом количестве капусту (преимущественно в сыром виде) гораздо реже заболевают раком. Другим овощем, обладающим мощным канцерогенным действием, ученые считают морковь.

    Очень полезно натощак съедать салат из свежих капусты и моркови, заправленный небольшим количеством подсолнечного или оливкового масла.

    medicus.ru

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