Капуста против рака

Все сорта капусты, включая брюссельскую, брокколи, турнепс, цветную, содержат природные антиканцерогены, называемые индолами. Исследования показали, что большой процент животных, которым вводили химические субстанции, вызывающие рак, и одновременно давали капусту, не заболевали раком, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Даже исследования людей свидетельствуют, что потребляющие в большом количестве капусту (преимущественно в сыром виде) гораздо реже заболевают раком. Другим овощем, обладающим мощным канцерогенным действием, ученые считают морковь.

Очень полезно натощак съедать салат из свежих капусты и моркови, заправленный небольшим количеством подсолнечного или оливкового масла.

medicus.ru