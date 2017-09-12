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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Диетологи поют гимны клюкве
    Опубликовано: 2017-09-12 09:44:48

    Из всех «северных» ягод самая полезная — клюква. Это очень распространенное мнение, за последние несколько лет сформировавшееся у диетологов, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net


    Клюква не только является превосходным источником витамина «С». Её ягоды содержат глюкозу, фруктозу, сахарозу, сорбит, органические кислоты — хинную, лимонную, бензойную, яблочную, эфирное масло, каротин, фенолкарбоновые кислоты, дубильные вещества, флавоноиды, антоцианы, йод и соли калия. В листьях найдены тритерпеноиды и флавоноиды (кверцитин, мерицетин, гиперин). Большой спектр биологически активных веществ в клюкве предполагает использование вытяжек из клюквы при многих заболеваниях. Свежие ягоды, сок, морс, сироп, кисель и варенье усиливают выделение желудочного и панкреатического сока. Их используют для лечения гастритов с пониженной кислотностью и при воспалении поджелудочной железы.

    Они предупреждают образование камней в почках, оказывают положительное действие при заболеваниях мочевыводящих путей и печени, ревматизме и малярии, оказывают жаропонижающий эффект при лихорадках за счет потогонного и мочегонного действия. Сок с медом принимают при ангине и бронхите с кашлем. Клюквенный сок обладает слабым бактерицидным действием, которое усиливается в сочетании с антибиотиками. Его используют при гинекологических воспалительных заболеваниях, малокровии, туберкулезе легких, атеросклерозе и головной боли. И, вдобавок, клюква содержит очень действенные антиоксиданты, защищающие организм от атеросклероза и рака.
    Не это ли достойный повод, чтобы пойти на рынок за клюквой (если вы не запаслись ею на зиму)?

    medicus.ru

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