Диетологи поют гимны клюкве

Из всех «северных» ягод самая полезная — клюква. Это очень распространенное мнение, за последние несколько лет сформировавшееся у диетологов, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Клюква не только является превосходным источником витамина «С». Её ягоды содержат глюкозу, фруктозу, сахарозу, сорбит, органические кислоты — хинную, лимонную, бензойную, яблочную, эфирное масло, каротин, фенолкарбоновые кислоты, дубильные вещества, флавоноиды, антоцианы, йод и соли калия. В листьях найдены тритерпеноиды и флавоноиды (кверцитин, мерицетин, гиперин). Большой спектр биологически активных веществ в клюкве предполагает использование вытяжек из клюквы при многих заболеваниях. Свежие ягоды, сок, морс, сироп, кисель и варенье усиливают выделение желудочного и панкреатического сока. Их используют для лечения гастритов с пониженной кислотностью и при воспалении поджелудочной железы.

Они предупреждают образование камней в почках, оказывают положительное действие при заболеваниях мочевыводящих путей и печени, ревматизме и малярии, оказывают жаропонижающий эффект при лихорадках за счет потогонного и мочегонного действия. Сок с медом принимают при ангине и бронхите с кашлем. Клюквенный сок обладает слабым бактерицидным действием, которое усиливается в сочетании с антибиотиками. Его используют при гинекологических воспалительных заболеваниях, малокровии, туберкулезе легких, атеросклерозе и головной боли. И, вдобавок, клюква содержит очень действенные антиоксиданты, защищающие организм от атеросклероза и рака.

Не это ли достойный повод, чтобы пойти на рынок за клюквой (если вы не запаслись ею на зиму)?

medicus.ru