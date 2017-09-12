Східну Україну в жовтні об’єднає Всесвітній день продовольства

Осінній AGROPORT, який традиційно щорічно проходить у Харкові – це наймасштабніший форум для аграріїв східноукраїнського АПК України.

У 2016 році в Харківському AGROPORT взяли участь понад 170 компаній з 13 країн та майже 7000 відвідувачів. У 2017 році заплановано участь майже 200 як українських, так і іноземних компаній та 8000 відвідувачів. З кожним роком AGROPORT розширює свою географію та збільшує аудиторію прихильників. До цього року форум аграріїв відбувався у двох регіонах України східному і західному, а саме у Харкові та Львові, а з 2018 південний регіон також прийме AGROPORT у Херсоні.

Традиційним щорічним партнером AGROPORT виступає ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН), яка в цьому році на заході планує підняття такого питання, як розвиток сільських територій, міграційні потоки та інвестиції в продовольчу безпеку.

В рамках виставки та конференцій, що відбудуться в жовтні в харківському аеропорті під гаслом Всесвітнього дня продовольства, заплановано обговорення проблеми переорієнтації вітчизняного агровиробника на нові ринки, перспективи безпечної логістики, питання трудової міграції та продовольчої безпеки, які також пов'язані з адаптацією сільського господарства до змін клімату. Слід зазначити, що саме Харківська область, на думку багатьох міжнародних та національних експертів, може стати хабом у цьому питанні, що консолідує учасників програми, та об’єднує загалом Східну Україну.

6 вересня у Києві відбувся круглий стіл: «Змінимо майбутнє міграційних потоків – інвестиції в продовольчу безпеку і розвиток сільського господарства», який ознаменував відкриття осіннього сезону AGROPORT 2017.

У цьому заході взяли участь представники ФАО Михайло Малков та Фаррух Тоїров, заступник міністра АПК України Ольга Трофімцева, представники державних обласних адміністрацій України Євген Рищук, Олександр Нездюр та Наталія Хмиз президент компанії AgroGeneration Джон Шморгун та генеральний менеджер Агропорт Україна, Дмитро Титаренко.

Обговорювали проекти ФАО направлені на підтримку урядів і партнерів у вивчені потенціалу регіонів та зміни міграційних потоків, які сприятимуть як зростанню матеріального добробуту населення, так і зміцненню регіональної та національної продовольчої безпеки.

Всі питання, які обговорювались на круглому столі більш детально будуть представлені на східноукраїнській сесії в перший день AGROPORT.

Учасники стратегічного форуму «World Food Day: Зовнішні та внутрішні ринки продовольства в Україні» зможуть долучитися до дискусії за участю профільного Міністерства, місцевої влади та представників агробізнесу, де буде проведений аналіз можливостей і бар’єрів в інфраструктурі внутрішніх ринків продовольства Східних регіонів України.

Друга дискусійна панель буде присвячена огляду внутрішніх ринків: молочної продукції, зерновим та олійним культурам, ринку овочів та фруктів.

Доступ до ринку для малих та середніх агровиробників шляхом розвитку ланцюжків доданої вартості, яка відбудеться 5 жовтня в рамках форуму, завершить перший день AGROPORT у Харкові.

Участь у форумі безкоштовна за попередньою реєстрацією на сайті: agroport.ua

Довідкова інформація:

АГРОПОРТ - щорічний масштабний захід з підтримки фермерства та сільгоспвиробників України і Східної Європи. Проходить з 2015 року за підтримки FAO і входить в календар ООН. Традиційно тематика заходу корелюється з генеральною лінією FAO і підтримує тематику Міжнародних років, які приймає Генеральна асамблея ООН. З 2016 АГРОПОРТ об'єднав фермерів всієї України і проводиться в форматі Захід-Схід. Форум є комплексним і складається з виставки техніки і технологій для фермерства, інвестиційної конференції та серії семінарів, круглих столів та зустрічей бізнесу. З моменту заснування проходить на майданчиках Міжнародних аеропортів Харкова і Львова. Організатор форуму: консалтингова компанія ТОВ «Авіабренд».

Продовольча і сільськогосподарська Організація ООН (ФАО) є міжурядовою і спеціалізованою установою ООН, до складу якої входять 194 держави-члена, два асоційованих члена і одна організація-член - Європейський союз. Штаб-квартира ФАО знаходиться в Римі (Італія), а представництва організації розташовані в більш ніж у 130 країнах. Організація сприяє встановленню партнерських відносин між урядами, бізнес-об'єднаннями, громадянським суспільством і приватним сектором в сфері продовольчої безпеки і розвитку сільського господарства.

Всесвітній день продовольства (World Food Day) щорічно відзначається у всьому світі 16 жовтня, на честь заснування Всесвітньої продовольчої організації (FAO). У 2016 році святкування було присвячено темі зміни клімату у всьому світі, і, відповідно, змін у сільському господарстві та виробництві продуктів. На всіх континентах і у всіх країнах-членах ООН WDP відзначається тематичними конференціями, семінарами та спеціальними акціями із залученням профільних фахівців і широкої громадськості.