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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Крупный производитель свинины KSG Agro увеличил чистую прибыль в полтора раза
    Опубликовано: 2017-09-12 12:00:22

    Чистая прибыль холдинга KSG Agro в I полугодии 2017 года увеличилась на 54% — до $3,013 млн.
     
    Чистая прибыль KSG Agro в 1 полугодии 2017 выросла на 54% и составила $3,013 млн против $1,952 млн за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба агрохолдинга.

    В январе-июне 2017 г. KSG Agro увеличил чистую прибыль в сравнении с аналогичным периодом 2016 г. на 54%. Результатом работы в первом полугодии нынешнего года стало также увеличение валовой прибыли на 2,4% — до $4,98 млн.

    Несмотря на то, что валовый доход практически остался на уровне прошлого года ($6,94 млн в 1 полугодии 2017 против $7,14 млн за аналогичный период прошлого года), компании удалось достичь роста за счет увеличения эффективности деятельности, а также сокращения расходов и оптимизации бизнес-процессов. Дополнительным фактором стало уменьшение потерь за счет курсовых разниц.

    По словам Сергея Касьянова, холдинг и в дальнейшем будет стремиться увеличивать чистую прибыль с тем, чтобы увеличить инвестиционную активность за счет собственных, а не заемных средств.

    Основной деятельностью KSG Agro является обработка земли и производство сельхозкультур, а также производство свинины.

    Инф. delo.ua

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