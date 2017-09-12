Крупный производитель свинины KSG Agro увеличил чистую прибыль в полтора раза

Чистая прибыль холдинга KSG Agro в I полугодии 2017 года увеличилась на 54% — до $3,013 млн.



Чистая прибыль KSG Agro в 1 полугодии 2017 выросла на 54% и составила $3,013 млн против $1,952 млн за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба агрохолдинга.

В январе-июне 2017 г. KSG Agro увеличил чистую прибыль в сравнении с аналогичным периодом 2016 г. на 54%. Результатом работы в первом полугодии нынешнего года стало также увеличение валовой прибыли на 2,4% — до $4,98 млн.

Несмотря на то, что валовый доход практически остался на уровне прошлого года ($6,94 млн в 1 полугодии 2017 против $7,14 млн за аналогичный период прошлого года), компании удалось достичь роста за счет увеличения эффективности деятельности, а также сокращения расходов и оптимизации бизнес-процессов. Дополнительным фактором стало уменьшение потерь за счет курсовых разниц.

По словам Сергея Касьянова, холдинг и в дальнейшем будет стремиться увеличивать чистую прибыль с тем, чтобы увеличить инвестиционную активность за счет собственных, а не заемных средств.

Основной деятельностью KSG Agro является обработка земли и производство сельхозкультур, а также производство свинины.

Инф. delo.ua