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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Вегетарианство защитит от рака
    Опубликовано: 2017-09-11 22:24:02
    Вегетарианство способно снизить риск развития онкологических заболеваний на 12%, сообщают ученые из Британского института исследования рака.

    Их анализ охватил более чем 61 000 человек, и на протяжении 12 лет у 3350 из участников был диагностирован рак.

    Риск рака желудка, мочевого пузыря и крови повышался, если человек употреблял в пищу мясо. Вероятность развития миеломы, лейкемии и неходжскинской лимфомы для вегетарианцев снижалась на 45%.

    Ученые изучили 20 различных типов рака, обращая внимание на образ жизни участников, курение, потребление алкоголя и ожирение. Они сделали вывод о том, что растительные волокна, фрукты и овощи снижают риск развития рака.

    sportzal.com

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