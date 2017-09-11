Вегетарианство защитит от рака

Вегетарианство способно снизить риск развития онкологических заболеваний на 12%, сообщают ученые из Британского института исследования рака.

Их анализ охватил более чем 61 000 человек, и на протяжении 12 лет у 3350 из участников был диагностирован рак.

Риск рака желудка, мочевого пузыря и крови повышался, если человек употреблял в пищу мясо. Вероятность развития миеломы, лейкемии и неходжскинской лимфомы для вегетарианцев снижалась на 45%.

Ученые изучили 20 различных типов рака, обращая внимание на образ жизни участников, курение, потребление алкоголя и ожирение. Они сделали вывод о том, что растительные волокна, фрукты и овощи снижают риск развития рака.

sportzal.com