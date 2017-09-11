  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ранний жизненный опыт вреден для здоровья
    Опубликовано: 2017-09-11 18:04:47
    Ранний жизненный опыт не только приводит к быстрому взрослению и самостоятельности, но может сделать человека более уязвимым для многих хронических заболеваний и процесса старения, пишет АМИ-ТАСС. Такие данные получили в новом исследовании специалисты Университета Британской Колумбии (Канада).

    Ученые провели анализ генома среди 103 здоровых людей в возрасте от 25 до 40 лет и рассмотрели дополнительные факторы социально-экономических условий, включая материальный доход, образование и условия проживания. Специалисты обратили особое внимание на то, в каком возрасте был получен различный жизненный опыт. Как оказалось, ранний жизненный опыт, особенно если он являлся негативным, ассоциировался с активацией генов, вовлеченных в системное воспаление в организме. По мнению клиницистов, объяснение этой связи заключается в неэффективном ответе клеток на действие гормона кортизола, контролирующего воспаление и, соответственно, защиту нашего организма от различных болезней.

    Врачи идентифицировали несколько «биологических остатков» в организме людей, испытавших различные социальные потрясения в раннем возрасте. Выяснилось, что они подвержены более высокому риску получения инфекций, развития респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний, а также раковых образований, говорят медики. Кроме того, иммунные клетки у людей, получающих негативный жизненный опыт в юности и ранней молодости и имеющих низкий социально-экономический статус, будут постоянно «проявлять бдительность» в связи с угрозами из окружающей среды. Но из-за этих процессов, объясняют исследователи, иммунитет не укрепляется: наоборот, организм находится в большей опасности развития хронических расстройств в будущем

    sportzal.com

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.