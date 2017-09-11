Ранний жизненный опыт вреден для здоровья

Ранний жизненный опыт не только приводит к быстрому взрослению и самостоятельности, но может сделать человека более уязвимым для многих хронических заболеваний и процесса старения, пишет АМИ-ТАСС. Такие данные получили в новом исследовании специалисты Университета Британской Колумбии (Канада).

Ученые провели анализ генома среди 103 здоровых людей в возрасте от 25 до 40 лет и рассмотрели дополнительные факторы социально-экономических условий, включая материальный доход, образование и условия проживания. Специалисты обратили особое внимание на то, в каком возрасте был получен различный жизненный опыт. Как оказалось, ранний жизненный опыт, особенно если он являлся негативным, ассоциировался с активацией генов, вовлеченных в системное воспаление в организме. По мнению клиницистов, объяснение этой связи заключается в неэффективном ответе клеток на действие гормона кортизола, контролирующего воспаление и, соответственно, защиту нашего организма от различных болезней.

Врачи идентифицировали несколько «биологических остатков» в организме людей, испытавших различные социальные потрясения в раннем возрасте. Выяснилось, что они подвержены более высокому риску получения инфекций, развития респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний, а также раковых образований, говорят медики. Кроме того, иммунные клетки у людей, получающих негативный жизненный опыт в юности и ранней молодости и имеющих низкий социально-экономический статус, будут постоянно «проявлять бдительность» в связи с угрозами из окружающей среды. Но из-за этих процессов, объясняют исследователи, иммунитет не укрепляется: наоборот, организм находится в большей опасности развития хронических расстройств в будущем

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