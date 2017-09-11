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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Абэ настоял на усилении обороны Японии из-за действий КНДР
    Опубликовано: 2017-09-11 17:00:15

    Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в понедельник призвал к усилению обороны страны на фоне угроз со стороны Северной Кореи, предупреждая, что Токио должен быть в состоянии защитить себя, передает УНН со ссылкой на AFP.
    В обращении к офицерам сил самообороны страны С.Абэ сказал: "Никто другой не защитит вас, если у вас нет мысли защищать себя".
    "Мы должны принять все необходимые меры против (например, запуска ракет Северной Кореей по Японии)", - добавил премьер страны.
    При этом указано, что С.Абэ поручил министру обороны составить план среднесрочной стратегии обороны Японии.
    "Мы должны сдерживать повторяющиеся провокационные действия Северной Кореи", - сказал он.
    С.Абэ также напомнил о недавних совместных учениях с Соединенными Штатами в Японском море и сотрудничестве в области обороны со странами-единомышленниками, включая Австралию.
    Выступая на том же заседании, министр обороны страны Ицунори Онодера сказал, что он надеется быстро представить "Aegis Ashore", наземную версию системы противоракетной обороны "Aegis".
    В это же время США настаивают на том, чтобы Совет безопасности ООН проголосовал за более жесткие санкции в отношении Северной Кореи. Дипломаты заявили, что новый проект резолюции несколько менее жесткий, чем первый вариант, но включает в себя "прогрессивное" нефтяное эмбарго в отношении Пхеньяна.

    Юлия Шрамко

    Источник: УНН

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