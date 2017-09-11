Абэ настоял на усилении обороны Японии из-за действий КНДР Опубликовано: Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в понедельник призвал к усилению обороны страны на фоне угроз со стороны Северной Кореи, предупреждая, что Токио должен быть в состоянии защитить себя, передает УНН со ссылкой на AFP.

В обращении к офицерам сил самообороны страны С.Абэ сказал: "Никто другой не защитит вас, если у вас нет мысли защищать себя".

"Мы должны принять все необходимые меры против (например, запуска ракет Северной Кореей по Японии)", - добавил премьер страны.

При этом указано, что С.Абэ поручил министру обороны составить план среднесрочной стратегии обороны Японии.

"Мы должны сдерживать повторяющиеся провокационные действия Северной Кореи", - сказал он.

С.Абэ также напомнил о недавних совместных учениях с Соединенными Штатами в Японском море и сотрудничестве в области обороны со странами-единомышленниками, включая Австралию.

Выступая на том же заседании, министр обороны страны Ицунори Онодера сказал, что он надеется быстро представить "Aegis Ashore", наземную версию системы противоракетной обороны "Aegis".

В это же время США настаивают на том, чтобы Совет безопасности ООН проголосовал за более жесткие санкции в отношении Северной Кореи. Дипломаты заявили, что новый проект резолюции несколько менее жесткий, чем первый вариант, но включает в себя "прогрессивное" нефтяное эмбарго в отношении Пхеньяна. Юлия Шрамко Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

