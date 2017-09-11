В правительстве рассказали, как будут учитывать тепло и воду по новому закону Опубликовано: Закон Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" предусматривает использование показаний как общедомовых, так и квартирных счетчиков. Об этом сообщает Правительственный портал в Facebook, передает УНН.

Как отмечается, после вступления 2 августа в силу закона, который предусматривает установление счетчиков в многоквартирных домах, появилось много мифов, один из главных о том, что закон якобы позволяет игнорировать показания индивидуальных (квартирных) счетчиков.

Отмечается, что закон выделяет два вида узлов учета тепловой энергии, холодной и горячей воды: узел коммерческого учета (общедомовой) и узлы распределительного учета (квартирные).

"Узел коммерческого учета служит для измерения объема всей тепловой энергии/воды, потребленной в здании. То есть, именно по показаниям его приборов учета будет определяться, сколько всего тепловой энергии или воды потребили все потребители в здании. Этот объем необходимо "распределить" между потребителями в доме - то есть, определить, кто сколько услуг употребил и сколько должен за них заплатить. Именно для этого и будут использоваться квартирные счетчики", - говорится в сообщении.

В правительстве подчеркнули, что закон и в дальнейшем предусматривает использование квартирных счетчиков при расчетах за коммунальные услуги, и объяснили принцип распределения.

"Закон предусматривает такой базовый принцип распределения: объем, определенный с помощью общедомового узла, будет распределяться между потребителями пропорционально показаниям квартирных счетчиков. Благодаря такому подходу снимается проблема "разницы в показаниях" (разница между суммой показаний квартирных счетчиков и показаниями домового вследствие различного класса точности), а также проблема потерь вследствие утечек воды из внутридомовых сетей из-за их неудовлетворительного состояния", - говорится в сообщении. Ирина Матюшенко Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

