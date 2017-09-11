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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Трамп и Эрдоган договорились о встрече
    Опубликовано: 2017-09-11 15:15:36

    Президенты США и Турции договорились встретиться в Нью-Йорке для "укрепления отношений между странами и региональной безопасности".

    Президент США Дональд Трамп и глава Турции Реджеп Эрдоган проведут в этом месяце встречу в Нью-Йорке, сообщает Reuters.

    К такой договоренности они пришли во время телефонного разговора, состоявшегося в субботу.

    Также сообщается, что в ходе разговора они высказали мнение о необходимости продолжить работу по укреплению связей между странами и региональной безопасности.

    Отношения между странами напряжены из-за поддержки США курдских бойцов в Сирии: Анкара называет их террористической организацией. Кроме того, Турция разочарована нежеланием Вашингтона экстрадировать мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает организатором попытки военного переворота в Турции.

    Оба лидера согласились встретиться в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее Соединенных Штатов, запланированной на сентябрь.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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