  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • От рекламы люди толстеют
    Опубликовано: 2017-09-11 14:44:40
    Ученые из Йельского университета, США, провели ряд экспериментов, чтобы выяснить, как влияет на людей реклама еды по телевизору. В ходе одного из экспериментов оказалось, что дети в возрасте 7-11 лет, которым показывали получасовой мультфильм, прерываемый роликами с рекламой пищи, съедали во время просмотра на 45% больше легких закусок, чем дети, которые смотрели тот же мультфильм, но без перерывов на рекламу, сообщает «MIGnews», ссылаясь на «Здоровье Украины».

    Такое повышение потребления снеков может привести к набору дополнительных 10 фунтов веса в год, если не снизить количество другой пищи или не повысить уровень физической активности, считают ученые. В другом эксперименте взрослые, которым показывали рекламу вредной для здоровья пищи, ели гораздо больше во время просмотра, чем те, кому показывали ролики про здоровое питание и полезную пищу, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    «Наше исследование показало наличие прямой и сильной связи между телевизионной рекламой пищи и количеством калорий, потребляемых взрослыми и детьми, которые подвергаются воздействию этой рекламы», — заключила автор работы Дженифер Харрис.

    Реклама еды, считают специалисты, провоцирует автоматическое поглощение пищи, независимо от того, голоден человек, или нет, и это в значительной степени влияет на эпидемию ожирения. Авторы работы уверены, что следует следить за тем, чтобы дети видели как можно меньше рекламы еды по телевизору.

    Результаты исследования опубликованы в июльском выпуске журнала Health Psychology.

    sportzal.com

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.