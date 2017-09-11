Такое повышение потребления снеков может привести к набору дополнительных 10 фунтов веса в год, если не снизить количество другой пищи или не повысить уровень физической активности, считают ученые. В другом эксперименте взрослые, которым показывали рекламу вредной для здоровья пищи, ели гораздо больше во время просмотра, чем те, кому показывали ролики про здоровое питание и полезную пищу, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
«Наше исследование показало наличие прямой и сильной связи между телевизионной рекламой пищи и количеством калорий, потребляемых взрослыми и детьми, которые подвергаются воздействию этой рекламы», — заключила автор работы Дженифер Харрис.
Реклама еды, считают специалисты, провоцирует автоматическое поглощение пищи, независимо от того, голоден человек, или нет, и это в значительной степени влияет на эпидемию ожирения. Авторы работы уверены, что следует следить за тем, чтобы дети видели как можно меньше рекламы еды по телевизору.
Результаты исследования опубликованы в июльском выпуске журнала Health Psychology.