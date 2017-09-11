Овощи и фрукты вместо лекарств

Овощи, фрукты и ягоды служат основными поставщиками витаминов. Они являются для организма практически единственным источником витамина С, так как в продуктах животного происхождения он находится в ничтожно малых количествах и быстро разрушается. Запасы витамина С в организме незначительны, поэтому очень важно поступление его со свежими овощами и фруктами в течение всего года. Наиболее богаты аскорбиновой кислотой шиповник, черная смородина, сладкий перец, петрушка, капуста, укроп, рябина, апельсины, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Овощи и фрукты — источник минеральных солей таких, как калий, кальций, магний, фосфор и железо. Повышенная потребность в калии возникает при ряде заболеваний сердечнососудистой системы, почек и др. Особенно много калия в сухих фруктах и ягодах: кураге, черносливе, изюме, персиках, финиках. Богаты солями калия картофель, сельдерей, брюссельская капуста, черная смородина, бананы, ананасы, абрикосы. Овощи и фрукты — важный источник поступления в организм железа, которое всасывается лучше, чем из лекарственных препаратов. Богаты железом шиповник, черника, персики, инжир, абрикосы, яблоки, слива, хурма.

Фрукты и овощи незаменимы в питании больных атеросклерозом, инфарктом миокарда и гипертонией из-за отсутствия в них жиров, холестерина, поваренной соли и наличия аскорбиновой кислоты, солей калия и клеточных оболочек, способствующих выведению из организма холестерина.

Ананас

Очень ценное вещество бромелайн делает ананас незаменимым для питания людей, следящих за своим весом, так как помогает расщеплять жир.

Бананы

Обладают обволакивающим, сосудорасслабляющим и успокаивающим действием. Они полезны для пищеварения, предохраняют стенки желудка от вредного воздействия острой и соленой пищи. Среди любителей бананов редко встречаются больные язвой желудка. Из-за большого содержания сахара бананы не рекомендуются тем, кто страдает избыточным весом, но они необходимы в питании людей, имеющих проблемы с сердцем.

Виноград

Прекрасный диетический продукт. Он улучшает обмен веществ, повышает аппетит, ускоряет мочеотделение, нормализует кровяное давление, помогает при заболеваниях сердца, способствует очищению организма от радионуклидов. Виноградный сок снижает уровень холестерина в крови, обладает тонизирующим действием.

Гранат

Сок сладких гранатов полезен при болезнях почек, а сок кислых — как средство от камней в почках и желчном пузыре. Сок гранатов хорошо утоляет жажду при лихорадочных состояниях, действует как жаропонижающее. Кислые гранаты противопоказаны при болезнях желудка с повышенной кислотностью, а также при энтероколитах.

Инжир

Большое содержание калия делает его полезным при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, но из-за высокой калорийности инжир нельзя принимать при склонности к избыточному весу.

Клюква

Активизирует умственную и физическую работоспособность, снижает артериальное давление, повышает выделение желудочного сока. Полезна эта ягода при болезнях почек и мочевого пузыря. Сок клюквы обладает жаропонижающим и бактерицидным действием (причем воздействует даже на бактерии, трудно поддающиеся антибиотикам). Сок клюквы и клюквенный морс предупреждают образование камней в почках, стимулируют функцию поджелудочной железы. Не рекомендуется клюква и блюда из нее при заболеваниях печени и язвенных процессах в желудке и кишечнике.

Кабачки

Блюда из кабачков способствуют лучшей перистальтике кишечника и опорожнению желчного пузыря, они также полезны больным, получающим антибиотики. Особенно рекомендуют кабачки, как и тыкву, женщинам для профилактики гинекологических заболеваний.

Капуста

Очень низкая калорийность капусты в сочетании с богатым набором витаминов и биологически активных веществ позволяет использовать ее в питании людей с избыточным весом, ожирением, атеросклерозом. Капуста создает ощущение сытости при очень низкой калорийности. Она полезна при колитах, атонии желудка, заболеваниях печени и желчного пузыря, гастритах с пониженной кислотностью, но не рекомендуется при метеоризме и повышенной кислотности желудка.

Мандарины

В народной медицине мандарины используют для общего укрепления организма. Из-за низкой калорийности их можно рекомендовать людям, следящим за фигурой. Мандарины полезно есть для профилактики атеросклероза.

Морковь

Повышает тонус организма, оказывает омолаживающее действие, замедляет рост раковых клеток, подавляет развитие гнилостных процессов в кишечнике, помогает при малокровии. По содержанию каротина морковь превосходит другие овощи. Для того чтобы организм усвоил значительную часть каротина, содержащегося в моркови, ее надо заправлять маслом или сметаной.

Перец

Из-за высокого содержания витаминов Р и С перец благотворно воздействует на кровеносные сосуды -повышает упругость капилляров и снижает их проницаемость. Перец способствует выведению холестерина из организма и тем самым предупреждает развитие атеросклероза. Среди прочего он является эффективным средством против простуды, астмы и бронхита.

Помидоры

Ранее бытовало мнение, что помидоры способствуют отложению солей (подагре). Но это не так. Помидоры повышают аппетит, улучшают работу поджелудочной железы, оказывают губительное действие на кишечные бактерии. Они обладают антисклеротическим и антиревматическим действием, полезны при нарушении кровообращения, старческом ухудшении зрения, аденоме предстательной железы.

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