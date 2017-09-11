Рентгенологическое исследование: советы Опубликовано: Большое значение рентгенографии молочной железы в распознавании и дифференциальной диагностике заболеваний молочной железы общепризнанно. Особенно велика роль метода в обнаружении непальпируемых опухолей, в так называемой доклинической фазе их развития, и поэтому маммография стала неотъемлемой частью массовых профилактических обследований, направленных на выявление ранних стадий рака молочной железы, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net







Немного областей рентгенологии так зависят от технического оснащения, как маммография. Необходимые условия стандартизации процесса подразумевают использование единой маммографической системы:



высококачественный маммограф с современным молибденовым анодом и фильтром;



комбинация «экран — пленка»;



проявочная машина со специальными реактивами;



специально обученный рентген-лаборант;



специалист по лучевой диагностике молочной железы;



регулярный, постоянный контроль качества маммограмм.







Все современные маммографы имеют молибденовый анод, позволяющий получить высококонтрастное изображение при меньшей дозовой нагрузке мягким спектром излучения. Использование молибденового фильтра позволяет фильтровать мягкое излучение от жесткого, что также увеличивает контрастность изображения.



Адекватная компрессия молочной железы обеспечивает почти однородную толщину объекта, что уменьшает рассеивание пучка излучения, снижает дозу облучения и улучшает четкость изображения на маммограммах.



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