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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Молекулярно-биологические характеристики рака молочной железы
    Опубликовано: 2017-09-11 15:24:13

    В настоящее время все большее значение, особенно при планировании послеоперационного лечения, приобретают новые биологические характеристики РМЖ, получаемые с помощью иммуногистохимического метода и других молекулярно-генетических методик.

    Прежде всего это касается определения рецепторного статуса РМЖ по наличию или отсутствию рецепторов эстрогена и прогестерона. Выявление их все чаще проводится иммуногистохимическим методом — в отличие от боле раннего периода, когда рецепторный статус определяли биохимически угольно-декстрановым методом. Патолог, используя иммуноморфоло гический метод, может более четко определять процент положительны клеток, учитывать степень интенсивности реакции и в результате, суммируя эти данные, дать более точную гормональную характеристику РМЖ. В ряде работ показана корреляция рецепторного статуса со степенью злокачественности РМЖ. Так, опухоли ЭР+ чаще являются высокодиф-ференцированными формами РМЖ, и, напротив, низкодифференцированные формы рака характеризуются, как правило, отсутствием рецепторов гормонов. Однако абсолютных данных на этот счет не получено. Рецепторный статус имеет принципиальное значение как предсказательный фактор и учитывается при назначении гормоно- и химиотерапии-и в меньшей степени может быть прогностическим параметром.



    Кроме выявления гормональных рецепторов, иммуногистохимический метод позволяет проводить детальное исследование РМЖ с целью определения таких маркеров, которые отражают функциональное состояние опухолевых клеток и позволяют оценить течение, исход заболевания и вероятный ответ на лечение. Среди этих маркеров на первом месте стоят маркеры амплификации онкогенов, прежде всего это онкоген c-erb-B 2 (HER-2-neu) и bcl-2, маркеры мутации геновсупрессоров (р53, Rb). Указанный метод позволяет выявить маркеры пролиферативной активности, выраженности ангиогенеза, состояния адгезивных молекул и факторов инвазии.



    Наиболее подробно изучен онкоген c-erb-B2, амплификация которого выявляется с помощью метода гибридизации in situ, а экспрессия кодируемого им белка р 185 — иммуногистохимически. Экспрессия этого белка обнаружена в 15—30% РМЖ. Эти цифры в определенной степени зависят от морфологии опухоли. Так, если в общем он выявлен в 22% РМЖ независимо от гистоструктуры опухоли, то при протоковом угревидном раке он обнаружен в 33—37 % случаев. Но все же отмечено, что четкой корреляции между структурой рака и экспрессией этого белка нет. Показано довольно достоверно самостоятельное значение этого маркера для прогрессии опухолевого роста. Так, амплификация этого гена указывает на укорочение безрецидивного периода у больных с метастазами в лимфоузлах.



    Сверхэкспрессия данного белка является также и предсказательным фактором в отношении лечебного воздействия, то есть положительная реакция указывает на резистентность опухоли к химиолечению и ктамоксифену. При отсутствии реакции на Нег-2-neu у больных с адъювантной терапией тамоксифеном 5-летняя выживаемость составила 75%, а при сверхэкспрессии снизилась до 13%. В настоящее время создано лекарственное средство (Herceptin), представляющее собой гомогенизированные антитела к белку р 185 и предназначенное для лечения метастатического РМЖ, экспрессирующего этот белок. Так как этот препарат обладает кардиотоксическим действием, понятно, что его назначение должно предваряться выявлением экспрессии данного онкобелка, которое выполняется патологом.

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