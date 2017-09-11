Механизм развития костных метастазов Опубликовано: Процесс метастазирования в кости достаточно сложен. Его патогенез обусловлен во многом жизнедеятельностью самой опухолевой клетки, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net







Процесс развития метастазов можно представить в виде сменяющих друг друга этапов:



Общие (из первичной опухоли в кровоток)



инвазия;



интравазация;



миграция по кровотоку;



защита от иммунных воздействий.



Специфичные (связанные с костным микроокружением)



фиксация на эндотелии синусов костного мозга;



защита от иммунных воздействий;



экстравазация из синусов костного мозга;



взаимодействие с клетками костного мозга;



фиксация на костном матриксе;



взаимодействие с остеобластами;



взаимодействие с остеокластами;



разрушение костного матрикса;



пролиферация.







Изначально раковая клетка шунтирует малый круг кровообращения через венозно-вертебральные сплетения Batsona. Попавшая в капилляры костного мозга клетка легко мигрирует в кость в связи с отсутствием базальной мембраны в этих капиллярах. При дальнейшем развитии метастатического эмбола происходит экспрессия паракринных факторов, среди которых особое значение имеет паратиреоидподобный гормон (ПТПГ), стимулирующий резорбцию кости. Резорбция кости происходит не прямо, а опосредованно. Рецепторы к ПТПГ находятся на остеобластах, которые, в свою очередь, посредством выделения интерлейкинов, колониестимулирующего фактора макрофагов и прочих факторов активизируют остеокласты и клетки-предшественники.



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