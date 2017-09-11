Процесс метастазирования в кости достаточно сложен. Его патогенез обусловлен во многом жизнедеятельностью самой опухолевой клетки, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
Процесс развития метастазов можно представить в виде сменяющих друг друга этапов:
Общие (из первичной опухоли в кровоток)
инвазия;
интравазация;
миграция по кровотоку;
защита от иммунных воздействий.
Специфичные (связанные с костным микроокружением)
фиксация на эндотелии синусов костного мозга;
защита от иммунных воздействий;
экстравазация из синусов костного мозга;
взаимодействие с клетками костного мозга;
фиксация на костном матриксе;
взаимодействие с остеобластами;
взаимодействие с остеокластами;
разрушение костного матрикса;
пролиферация.
Изначально раковая клетка шунтирует малый круг кровообращения через венозно-вертебральные сплетения Batsona. Попавшая в капилляры костного мозга клетка легко мигрирует в кость в связи с отсутствием базальной мембраны в этих капиллярах. При дальнейшем развитии метастатического эмбола происходит экспрессия паракринных факторов, среди которых особое значение имеет паратиреоидподобный гормон (ПТПГ), стимулирующий резорбцию кости. Резорбция кости происходит не прямо, а опосредованно. Рецепторы к ПТПГ находятся на остеобластах, которые, в свою очередь, посредством выделения интерлейкинов, колониестимулирующего фактора макрофагов и прочих факторов активизируют остеокласты и клетки-предшественники.
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Механизм развития костных метастазов
Опубликовано: 2017-09-11 13:44:29
Процесс метастазирования в кости достаточно сложен. Его патогенез обусловлен во многом жизнедеятельностью самой опухолевой клетки, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
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