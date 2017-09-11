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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Механизм развития костных метастазов
    Опубликовано: 2017-09-11 13:44:29

    Процесс метастазирования в кости достаточно сложен. Его патогенез обусловлен во многом жизнедеятельностью самой опухолевой клетки, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



    Процесс развития метастазов можно представить в виде сменяющих друг друга этапов:

    Общие (из первичной опухоли в кровоток)

    инвазия;

    интравазация;

    миграция по кровотоку;

    защита от иммунных воздействий.

    Специфичные (связанные с костным микроокружением)

    фиксация на эндотелии синусов костного мозга;

    защита от иммунных воздействий;

    экстравазация из синусов костного мозга;

    взаимодействие с клетками костного мозга;

    фиксация на костном матриксе;

    взаимодействие с остеобластами;

    взаимодействие с остеокластами;

    разрушение костного матрикса;

    пролиферация.



    Изначально раковая клетка шунтирует малый круг кровообращения через венозно-вертебральные сплетения Batsona. Попавшая в капилляры костного мозга клетка легко мигрирует в кость в связи с отсутствием базальной мембраны в этих капиллярах. При дальнейшем развитии метастатического эмбола происходит экспрессия паракринных факторов, среди которых особое значение имеет паратиреоидподобный гормон (ПТПГ), стимулирующий резорбцию кости. Резорбция кости происходит не прямо, а опосредованно. Рецепторы к ПТПГ находятся на остеобластах, которые, в свою очередь, посредством выделения интерлейкинов, колониестимулирующего фактора макрофагов и прочих факторов активизируют остеокласты и клетки-предшественники.

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